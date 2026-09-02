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कौन हैं तीन अफसर? जिनमें से चुना जाएगा राम मंदिर का पहला CEO, एक रह चुके हैं अयोध्या के DM

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:51 PM (GMT+05:30)

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक CEO के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आज होने वाली ...और पढ़ें

Ram Mandir CEO |

Ram Mandir CEO |

HighLights

  1. राम मंदिर CEO चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में, आज होगा फैसला।

  2. पूर्व IPS राजेश पांडेय, IAS योगेश्वर मिश्रा, IPS परेश सक्सेना रेस में।

  3. ट्रस्ट की बैठक में सुरक्षा समन्वय समिति पर भी चर्चा होगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। Ram Mandir CEO | श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के चयन की प्रशासनिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।

बुधवार शाम 4 बजे ट्रस्ट की बड़ी बैठक होनी है। रेस में पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडेय, पूर्व IAS योगेश्वरराम मिश्रा, बिहार कैडर के IPS डॉ. परेश सक्सेना का नाम सबसे आगे है। ये तीनों अफसर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी और पूर्व परमाणु वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावड़े की तीन सदस्यीय सर्च कमेटी ने देशभर से आए 5,585 आवेदनों की गहन स्क्रूटनी के बाद तीन शीर्ष योग्य अभ्यर्थियों का एक अंतिम पैनल तैयार कर मंगलवार को ट्रस्ट को सौंपा।

आज मणिरामदास छावनी में आयोजित होने वाली ट्रस्ट की उच्चस्तरीय बैठक में इन तीन नामों के पैनल पर अंतिम मंथन होगा और राम मंदिर के CEO के नाम का औपचारिक एलान किया जाएगा। जिन तीन नामों की चर्चा सबसे तेज है, आइये उनके बारे में विस्तार से जानते हैं-

राम मंदिर CEO की रेस में क्यों?

पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडेय का नाम सीईओ की रेस में सबसे आगे है। उन्हें यूपी पुलिस के तेज-तर्रार और ईमानदार छवि वाले सुपरकॉप्स में गिना जाता है, जिन्हें कमान संभालने और नेतृत्व करने का लंबा प्रशासनिक अनुभव हासिल है।

अपने करियर में 80 से अधिक एनकाउंटर में शामिल रहे राजेश पांडेय ने लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर जैसे कई बड़े व संवेदनशील जिलों के एसएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

वे यूपी एसटीएफ (STF) और एटीएस (ATS) के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और राज्य की पुलिस व्यवस्था में मोबाइल फोन ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है।

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पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडेय। 

हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का किया नेतृत्व

1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के सबसे खौफनाक गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला को ढेर करने वाली विशेष टीम में भी उनकी मुख्य भूमिका रही थी। इसके अलावा, उन्होंने 2005 के अयोध्या आतंकी हमले, 2006 के वाराणसी दशाश्वमेध घाट धमाके और लखनऊ-फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट जैसे कई बड़े और हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

योगेश्वर राम मिश्रा बाराबंकी के जिलाधिकारी रहे

रिटायर्ड IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा भी राम मंदिर के सीईओ की रेस में शामिल हैं। 1985 के पीपीएस व 2005 बैच के आइएएस योगेश्वर राम मिश्र बतौर जिलाधिकारी बाराबंकी में पहली तैनाती मिली।

उसके बाद योगेश्वर मिश्रा अयोध्या के डीएम भी रह चुके हैं। उन्हें शहर के प्रशासन को संभालने का अनुभव तब मिला, जब राम मंदिर प्रोजेक्ट और अयोध्या का कायाकल्प सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं थीं।

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रिटायर्ड IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा।

योगेश मिश्रा का प्रशासन में लंबा अनुभव

इस पूर्व अधिकारी का प्रशासनिक अनुभव सिर्फ रोजमर्रा के जिला प्रशासन तक ही सीमित नहीं है। वे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक-पर्यटन प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी ज़िम्मेदारियां भी शामिल हैं। वर्तमान में योगेश्वर राम मिश्र को उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में मेंबर एडमिन है।

डॉ. परेश सक्सेना में सीईओ की रेस में

तीसरे नाम पर बिहार कैडर के आईपीएस डॉ. परेश सक्सेना की दावेदारी बताई जा रही है। बिहार के अलावा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। चिकित्सा शिक्षा की पृष्ठभूमि भी उनके अनुभव को अलग बनाती है। 

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बिहार कैडर के IPS डॉ. परेश सक्सेना।

आज ट्रस्ट की बैठक बहुत अहम

बता दें कि दो सितंबर को प्रस्तावित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अहम है। बैठक के एजेंडा के अनुसार राम मंदिर सुरक्षा को लेकर महासचिव की अध्यक्षता में स्थानीय सुरक्षा समन्वय समिति बनाए जाने का प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा जाएगा। इसका मुख्य मकसद मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन के बीच सुरक्षा संबंधी विषयों पर प्रभावी तालमेल कायम करना होगा।

प्रस्तावित समिति में ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ पुलिस-प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और मंदिर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

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