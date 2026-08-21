राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण: चंपतराय के श्वेत पत्र के बाद महिपाल ने SIT को भेजा मेल

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय के नौ पृष्ठ के श्वेत पत्र के बाद पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह ने एसआईटी को मेल भेजा है। पत्र के साथ मेल चर्चा का विषय बन चुका है।

मेल में एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को देने व इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। महिपाल पहले से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर मुखर रहे हैं।

एसआईटी ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट दी और गृह विभाग ने ट्रस्ट को सौंपी। यह रिपोर्ट मीडिया के साथ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई। इसके बाद 18 अगस्त को पूर्व महासचिव चंपतराय ने नौ पृष्ठ का पत्र जारी किया।

इस पत्र में ट्रस्ट व मंदिर की व्यवस्थाओं सहित दान, गणना व मंदिर निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके ठीक एक दिन बाद 19 अगस्त को प्रकरण में विटनेस स्टार बन कर उभरे महिपाल ने एसआईटी में शामिल आईजी व कमिश्नर लखनऊ के साथ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मेल भेज कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने व क्लीन चिट देने की बात पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया।