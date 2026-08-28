राम मंदिर के सीईओ के लिए तीन नामों का पैनल तैयार, एक सितंबर को ट्रस्ट को सौंपेगी चयन समिति

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन के लिए तीन नामों का पैनल चयन समिति ने तैयार कर लिया है। समिति के सदस्य अयोध्या पहुंच कर इसे एक सितंबर को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपेंगे। समिति में शामिल तीनों सदस्य 31 अगस्त की शाम तक अयोध्या आ जाएंगे।

दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात ट्रस्टी किसी एक नाम का चयन कर घोषणा करेंगे। चयन समिति के एक सदस्य ने बताया कि उसी दिन ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विमर्श किया जाएगा।

गत जून माह में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी उजागर होने और दो ट्रस्टियों के त्यागपत्र दे देने के बाद उपजी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रस्ट ने देश के अन्य मंदिरों की भांति राम मंदिर में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था।

छह जुलाई को हुई बैठक में ट्रस्ट ने तीन सदस्यीय चयन समिति गठित की थी, जिसमें अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली और सदस्य सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट विष्णुकांत चतुर्वेदी व परमाणु विज्ञानी डॉ सुरेश हावड़े बनाए गए थे। इस समिति ने ट्रस्ट की वेबसाइट पर 13 जुलाई को सीईओ के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए विभिन्न शर्तें रखी गईं।

आवेदक के पास 20 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होने, 50 से 70 वर्ष की आयु, हिंदू होने और मंदिर की पूजा पद्धति से परिचित होने जैसी शर्तें अनिवार्य रहीं। सीईओ की नियुक्ति ट्रस्ट की ओर से तीन वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद दायित्वधारी व्यक्ति के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए वेतन सार्वजनिक न करके परस्पर बातचीत से तय किए जाने की बात कही गई थी।

अंतिम तिथि 18 जुलाई तक आए कुल 5585 आवेदनों की तीन चरणों में छंटनी करके 111 आवेदकों से आनलाइन साक्षात्कार लिया गया था, उसके बाद बीती 11 व 12 अगस्त को अयोध्या में कुल 16 आवेदकों से अंतिम साक्षात्कार लिया गया। अब इन आवेदकों में से तीन योग्य व्यक्तियों का चयन करके चयन समिति ने पैनल तैयार कर लिया है।

इसी पैनल को समिति के तीनों सदस्य एक सितंबर को ट्रस्ट को सौंपने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। चयन समिति के एक सदस्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पैनल तैयार करने से पहले तीनों सदस्यों के बीच दो-तीन चक्रों में गहन विचार-विमर्श हुआ है।

दैनिक जागरण को उन्होंने दूरभाष पर बताया कि पैनल में शामिल तीनों नाम अलग-अलग सेवाओं में कार्यरत रहे लोगों के हैं। इसे ट्रस्ट अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। ट्रस्टी किसी एक नाम की घोषणा दो सितंबर की बैठक में करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई भी नाम उजागर नहीं किया। कहा, यह अति गोपनीय है। इसे ट्रस्ट के अधिकृत पदाधिकारी ही सार्वजनिक करेंगे।

ट्रस्ट बैठक से पहले होगी चयन समिति के साथ मंत्रणा ट्रस्ट की बैठक दो सितंबर को मणिरामदास जी की छावनी में अध्यक्ष व महंत नृत्यगोपाल दास की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। इससे पहले इसी स्थान पर एक सितंबर को ट्रस्ट पदाधिकारी चयन समिति के तीनों सदस्यों के साथ मंत्रणा करेंगे।