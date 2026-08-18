राम मंदिर का पहला CEO कौन? 16 दावेदारों में जंग, 2 सितंबर से पहले खुलेगा 3 नामों का पत्ता

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए योग्य मिले 16 आवेदकों का अंतिम साक्षात्कार पूरा हो गया, लेकिन अभी सीईओ के नाम को लेकर रहस्य बना है। वैसे तो यह नाम दो सितंबर को सबके सामने आएगा, जब ट्रस्टी विचारोपरांत किसी एक नाम पर एकमत हो जाएंगे। इससे पहले चयन समिति के तीनों सदस्यों को भी किन्हीं तीन नामों पर समविचारी होना होगा।

दरअसल, अंतिम साक्षात्कार पूरा होने के बाद भी अभी समिति के तीनों सदस्य साक्षात्कार देने वाले किन्हीं तीन आवेदकों को चयनित नहीं कर सके हैं। इसके लिए इनके बीच शीघ्र ही गहन विचार-विमर्श होगा। समिति के एक सदस्य ने बताया कि आपस में सहमति बनने पर ट्रस्ट को तीन नामों का पैनल सौंपा जाएगा। इसे दो सितंबर के पहले दे दिया जाएगा। ये तीन नाम भिन्न-भिन्न श्रेणियों के होने की संभावना है।

चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद से विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गत छह जुलाई की बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं के कुशल संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति भी बनाई थी। इस समिति ने 13 जुलाई को आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। कुल 5585 आवेदन आए।