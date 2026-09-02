राम मंदिर को आज मिलेगा पहला CEO, रेस में तीन अफसर; ट्रस्ट की बैठक में होंगे कई बड़े फैसले

जागरण संवाददाता, अयोध्या। Ram Mandir CEO | रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवार को शाम चार बजे से मणिरामदास जी की छावनी में प्रस्तावित है। बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

करीब दो माह चली चयन प्रक्रिया के बाद चयन समिति ने तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया है और जिसे समिति ने मंगलवार को ट्रस्ट को सौंप भी दिया। ऐसे में अब सभी की निगाहें ट्रस्ट के फैसले पर टिक गई हैं। बैठक में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच की भी समीक्षा की जाएगी। ट्रस्ट की ओर से बैठक के लिए जारी एजेंडा के अनुसार बैठक के दौरान ट्रस्ट के विलेख में भी संशोधन संभावित है।

बैठक में शामिल होने के लिएट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि, सदस्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद, सदस्य युगपुरुष स्वामी परमानंद मंगलवार को ही अयोध्या पहुंच गए। जबकि ट्रस्ट के अध्यक्ष महांत नृत्यगोपालदास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, सदस्य महांत दिनेंद्रदास, पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी पहले से ही अयोध्या में हैं।