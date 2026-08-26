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राम मंदिर सीईओ चयन समिति ने तैयार किया तीन नामों का पैनल, 2 सितंबर को होगा अंतिम फैसला

By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:20 AM (IST)

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन के लिए समिति ने तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया है।

सीईओ का पैनल तैयार, इसी माह ट्रस्ट को सौंपेगी चयन समिति

सीईओ का पैनल तैयार, इसी माह ट्रस्ट को सौंपेगी चयन समिति 

HighLights

  1. सीईओ पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार।

  2. समिति अध्यक्ष को सौंपेगी पैनल, 2 सितंबर को चयन।

  3. पूर्व आईपीएस राजेश पांडेय, आईएएस योगेश्वरराम रेस में।

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन के लिए तीन नामों का पैनल चयन समिति ने तैयार कर लिया है।

समिति के सदस्य इसे शीघ्र ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपेंगे। इसके लिए समिति में शामिल तीनों सदस्य इसी माह के अंत तक अयोध्या आएंगे। हालांकि, पैनल को आनलाइन सौंपने का भी समिति ने विकल्प खुला रखा है। इस पर विचार के लिए चयन समिति की अंतिम बैठक शीघ्र ही होगी।

गत जून माह में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी उजागर होने और दो ट्रस्टियों के त्यागपत्र के बाद उपजी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रस्ट ने देश के अन्य मंदिरों की भांति राम मंदिर में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था।

छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में इसके लिए तीन सदस्यीय चयन समिति गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली और सदस्य सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट विष्णुकांत चतुर्वेदी व प्रख्यात परमाणु विज्ञानी डाॅ. सुरेश हावड़े बनाए गए। इस समिति ने ट्रस्ट की वेबसाइट पर 13 जुलाई को सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए विभिन्न शर्तें रखी गईं।

आवेदक के पास 20 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होने, 50-70 वर्ष की आयु, हिंदू होने और मंदिर की पूजा पद्धति से परिचित होने जैसी शर्तें अनिवार्य रहीं। सीईओ की नियुक्ति ट्रस्ट तीन वर्ष के लिए करेगा।

इसके बाद दायित्वधारी व्यक्ति के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उसका नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए वेतन अभी सार्वजनिक न करके परस्पर बातचीत से तय किए जाने की बात कही गई है।

सीईओ पद के लिए अंतिम तिथि 18 जुलाई तक आए कुल 5585 आवेदनों की तीन चरणों में छंटनी करके 111 आवेदकों से आनलाइन साक्षात्कार लिया गया था, उसके बाद बीती 11 व 12 अगस्त को अयोध्या में कुल 16 आवेदकों से अंतिम साक्षात्कार लिया गया।

अब इन आवेदकों में से चयन समिति को तीन योग्य व्यक्तियों का चयन करके चयन समिति को ट्रस्ट को सौंपना है। तीन नामों का पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति के तीनों सदस्यों के बीच दो- तीन चक्रों में गहन विमर्श हो गया है और समिति ने पैनल बना लिया है।

चयन समिति के एक सदस्य ने दैनिक जागरण को दूरभाष पर बताया कि पैनल में शामिल तीनों नाम अलग अलग सेवाओं में कार्यरत रहे लोगों के हैं। इसे ट्रस्ट अध्यक्ष को सौंपा जाएगा।

ट्रस्टी आपस में विचार विमर्श के पश्चात किसी एक नाम की घोषणा दो सितंबर की बैठक में करेंगे। हालांकि उन्होंने पैनल के नाम उजागर करने से इन्कार कर दिया। कहा, यह अति गोपनीय है। इसे ट्रस्ट के अधिकृत पदाधिकारी ही सार्वजनिक करेंगे।

सीईओ पद की रेस में बने हैं राजेश पांडेय व योगेश्वरराम मिश्र

राम मंदिर के सीईओ पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा ट्रस्ट के पदाधिकारी दो सितंबर की बैठक के उपरांत करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि इस पद की रेस में चयन के अंतिम चरण तक पूर्व आईपीएस राजेश कुमार पांडेय, पूर्व आईएएस योगेश्वरराम मिश्र व सेना से रिटायर हुए राजस्थान के एक व्यक्ति बने हैं। इन्होंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया था, हालांकि, कुछ विहिप पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। राजेश पांडेय व योगेश्वरराम मिश्र के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है।