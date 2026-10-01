Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राम मंदिर के CEO ने रामकथा संग्रहालय का किया निरीक्षण, वीथिकाओं के निर्माण कार्यों का लिया जायजा

By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:48 AM (IST)

राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र ने अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का दौरा किया।

राम मंदिर के CEO ने रामकथा संग्रहालय का किया निरीक्षण।

राम मंदिर के CEO ने रामकथा संग्रहालय का किया निरीक्षण।

HighLights

  1. सीईओ जितेंद्र मिश्र ने रामकथा संग्रहालय का दौरा किया।

  2. वीथिकाओं के निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया गया।

  3. अधिकारियों से जानकारी लेकर कार्यों पर संतुष्टि जताई।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद का प्रभार संभालने के लगभग पखवारे भर बाद बुधवार को सीईओ एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र पहली बार अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय पहुंचे।

उनके साथ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य दिनेशचंद्र, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव व अभियंता जगदीश आफले, विहिप से जुड़े उमेश पोरवाल भी रहे।

सीईओ ने संग्रहालय परिसर का निरीक्षण कर निदेशक डॉ. संजीव कुमार सिंह से वीथिकाओं के निर्माण, परिसर में निर्मित हो रहे अन्य प्रकल्पों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

उन्हें पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से कर्मियों ने विस्तार से रामकथा संग्रहालय और इसमें संरक्षित व प्रदर्शित किए जाने वाले भगवान राम, रामायण व रामकथा से संबंधित प्रदर्शों और निर्माणाधीन 20 वीथिकाओं (गैलरी) के बारे में जानकारी दी। इस दौरान निदेशक डॉ. संजीव सिंह ने वीथिकाओं के नामकरण, उनकी परिकल्पना, कथात्मकता और उद्देश्यों के विषय में विस्तार से बताया।

निदेशक ने बताया कि सभी गैलरी व उनके नामों से अवगत हो जाने के बाद सीईओ व अन्य ने कुछ सुझाव भी दिए, जिनका तुरंत समाधान भी दिया गया। सीईओ ने वीथिकाओं के यथोचित नामकरण के लिए उत्साह जताया और कार्यों के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दीं।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के परियोजना प्रभारी दुर्गेश यादव व उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) के जिला प्रबंधक कैवल्य मिश्र ने परिसर में हो रहे निर्माण कार्यों से अवगत कराया।

इससे पहले संग्रहालय निदेशक ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र ओढ़ा कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संग्रहालय के कर्मी सान्या गुप्ता, प्रगति यादव, अभिषेक, मृत्युंजय व अन्य भी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें- Champat Rai Kanpur Visit: राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाने वालों पर चंपत राय का बड़ा बयान, बोले- कमाया और चले गए