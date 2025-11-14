Language
    राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह: कार्यक्रम से एक दिन पहले भी स्थगित होगा रामलला का दर्शन

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा कारणों से 24 नवंबर को भी रामलला के दर्शन स्थगित रखने की योजना है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अंतिम निर्णय लेगा। ध्वजारोहण के दिन केवल आमंत्रित अतिथि ही दर्शन कर पाएंगे। ट्रस्ट दर्शन को लेकर जल्द ही फैसला लेगा।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गयी हैं। धीरे-धीरे परिसर में समस्त व्यवस्थाएं सहेजी जा रही हैं। इन तैयारियों को मुख्य आयोजन की पूर्व संध्या तक अंतिम स्पर्श देने के लिए 24 नवंबर को भी रामलला का दर्शन स्थगित रखने की योजना बन रही है।

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट शीघ्र ही जिला प्रशासन व सुरक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। ध्वजारोहण के दिन सामान्य दर्शनार्थियों के लिए दर्शन स्थगित रखने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। उस दिन केवल आमंत्रित अतिथि दर्शन कर सकेंगे।

    ध्वजारोहण में आमंत्रित किए गए लगभग आठ हजार अतिथियों को रामजन्मभूमि परिसर में राम मंदिर व परकोटे के मध्य के रिक्त स्थान पर ही बिठाया जाना है। अतिथियों को 25 नवंबर की सुबह आठ बजे से ही प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए 24 नवंबर से पहले तक कुर्सियों को व्यवस्थित कर लिया जाना है।

    यद्यपि समस्त व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट ने लगभग आठ सौ स्वयंसेवकों व कार्यकर्ताओं को अलग-अलग दायित्व सौंप रखा है, परंतु राम मंदिर में दर्शन निरंतर चलते रहने और दर्शनार्थियों के आवागमन से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निर्बाध ढंग से नहीं की जा सकेंगी, इसीलिए ट्रस्टियों व आयोजन समिति के सदस्यों के बीच 24 नवंबर को भी दर्शन पूरी तरह बंद रखने को लेकर विमर्श किया जा रहा है।

    यह भी संभव है कि 24 नवंबर को सीमित अवधि के लिए ही दर्शन कराया जाए, उसके बाद तैयारियों को फाइनल टच दिया जाएगा। व्यवस्था से जुड़े एक पदाधिकारी का कहना था कि लगातार दर्शनार्थियों के आगमन से तैयारियों में अड़चन पड़ना स्वाभाविक है, इस कारण विचार किया जा रहा है।

    राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने कहाकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, ट्रस्ट महासचिव चंपतराय ने दो दिन पूर्व जारी किए अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट कहा है कि हम परिस्थितियों पर विचार कर बताएंगे कि 24 नवंबर को सामान्य श्रद्धालुओं काे दर्शन कब तक हो सकेगा।

    इससे माना जा रहा है कि एक दिन पहले भी दर्शन स्थगित रहेगा। अंतिम निर्णय नहीं हो पाने के कारण ट्रस्ट पदाधिकारी इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं।