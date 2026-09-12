राम मंदिर में रोजाना चार घंटे होगा पंचायतन अनुष्ठान, रामनाम संकीर्तन के लिए भक्तों को करनी होगी प्रतीक्षा
अयोध्या के राम मंदिर में 13 सितंबर से प्रतिदिन चार घंटे की पंचायतन पूजा शुरू होगी, जिसमें गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु की आराधना की जाएगी।
HighLights
13 सितंबर से राम मंदिर में नित्य पंचायतन पूजा का आरंभ।
यह अनुष्ठान प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा।
सीताराम नाम संकीर्तन की शुरुआत के लिए भक्तों को इंतजार।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन के बाद अब मंदिर में अलौकिक आध्यात्मिक छटा बिखरने लगी है, इसे और पुष्ट करने की तैयारी में ट्रस्ट जुटा है। पहले रामलला की श्रृंगार आरती को भव्यता प्रदान की गई और अब 13 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया से नित्य पंचायतन देवताओं का पूजन अनुष्ठान प्रारंभ किया जाएगा। इसमेें पहले दिन राम मंदिर के इंजीनियर जगदीश आफले मुख्य यजमान होंगे।
निरंतर चलने वाले इस महानुष्ठान की शुरुआत सुबह आठ से होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसमें यमजान नित्य प्रति बदलते रहेंगे। इसे संपन्न कराने के लिए आचार्यों व बटुकों की टीम का गठन किया गया है, जो अनवरत अनुष्ठान संपन्न कराते रहेंगे।
हालांकि मंदिर परिसर में इस अनुष्ठान के साथ ही 24 घंटे चलने वाला सीताराम नाम संकीर्तन फिलहाल शुरू नहीं किया जा रहा। इसकी योजना को ट्रस्ट अभी तक अंतिम रूप नहीं दे सका।
शनिवार को दिन भर इस अनुष्ठान की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाता रहा। यह अनुष्ठान परिसर के यज्ञ मंडप में संपन्न होगा। इस पूजा अनुष्ठान में पंचायतन देवता भगवान गणेश, सूर्य, शिव, माता शक्ति व भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए इनकी प्रार्थना की जाएगी। इनके नामों से यज्ञकुंड में आहुति डाली जाएगी।
इस अनुष्ठान का संयोजन आचार्य इंद्रदेव करेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के निर्णय के अनुरूप अब अनवरत ही ये यज्ञ अनुष्ठान चलता रहेगा।
बीते दिनों मणिरामदास छावनी में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद महासचिव गोविंददेव गिरि ने मंदिर में भव्य आरती की शुरुआत कराई थी, जिसमें गर्भगृह के भीतर के साथ ही बाहर से भी अर्चक भगवान की आरती करते हैं।
बाद में परिसर में अनवरत रामनाम के संकीर्तन व पंचायतन की पूजा करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत रविवार को की जाएगी, नित्य चार घंटे अनुष्ठान चलेगा।