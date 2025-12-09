अयोध्या मंडल में PM Surya Ghar Yojana का दिखा व्यापक असर, बाराबंकी सबसे आगे

जागरण संवाददाता, अयोध्या। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। अयोध्या मंडल में पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रभाव दिख रहा है। इस वर्ष मंडल में अब तक योजना में 33 हजार 269 लोग पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 16 हजार से अधिक सौर ऊर्जा कनेक्शन ले चुके हैं। पंजीकरण कराने और कनेक्शन लेने में बाराबंकी सबसे आगे तो अयोध्या दूसरे स्थान पर है।

बिजली की बढ़ती आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए घोषणा की थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की ओर से अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा घर-घर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मंडल में हुए पंजीकरण जिला पंजीकरण बाराबंकी 10445 अंबेडकर नगर 5575 अयोध्या 7808 सुल्तानपुर 4360 अमेठी 5081 अब तक हुए कनेक्शन बाराबंकी-6425

अयोध्या-3475

सुलतानपुर-1893

अम्बेडकर नगर-2363

अमेठी-2057 क्या है पीएम सूर्य घर योजना सोलर रूफ टाप संयंत्र की स्थापना के लिए प्रति किलोवाट 10 वर्गमीटर छाया रहित छत की आवश्यकता होती है। एक किलोवाट के रूफ टाप संयंत्र से औसतन प्रतिदिन चार-पांच यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग भवन स्वामी के करने के उपरांत शेष विद्युत ग्रिड में चली जाती है। इसकी नेट मीटरिंग की बिल में संबंधित डिस्काम से समायोजन किया जाता है। उपभोक्ता को सोलर संयंत्र की स्थापना में व्यय की गई धनराशि प्रतिपूर्ति बिल के बचत के रूप में तीन से चार वर्ष में हो जाती है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट पीएमसूर्यघर डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होता है। सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए बैंक से ऋण भी उपलब्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर विभिन्न बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है।