चयन समिति के तीनों सदस्यों की सहमति पर बनेगा Ram Mandir के CEO का पैनल, तीन अलग-अलग श्रेणी के होंगे नाम

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए योग्य मिले 16 आवेदकों का अंतिम साक्षात्कार भले पूरा हो गया, लेकिन अभी सीईओ के नाम को लेकर रहस्य बना हुआ है। वैसे तो यह नाम दो सितंबर को सबके सामने आएगा।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो सितंबर को होने वाली बैठक में ट्रस्टी विचारोपरांत किसी एक नाम पर एकमत हो जाएंगे, तो सीईओ का नाम फाइनल हो जाएगा। इससे पहले चयन समिति के तीनों सदस्यों को भी किन्हीं तीन नामों पर समविचारी होना होगा।

दरअसल, अंतिम साक्षात्कार पूरा होने के बाद भी अभी समिति के तीनों सदस्य साक्षात्कार देने वाले किन्हीं तीन आवेदकों को चयनित नहीं कर सके हैं। इसके लिए इनके बीच शीघ्र ही गहन विचार-विमर्श होगा। समिति के एक सदस्य ने बताया कि आपस में सहमति बनने के उपरांत ट्रस्ट को तीन नामों का पैनल सौंपा जाएगा, लेकिन इसे दो सितंबर के पहले दिया जाएगा। ये तीन नाम भिन्न श्रेणियों के होने की संभावना है।

चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद से विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गत छह जुलाई की बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं के कुशल संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था।

इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति भी बनाई थी, जिसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी व प्रख्यात परमाणु विज्ञानी डा. सुरेश हावरे को सदस्य बनाया गया। इस समिति ने 13 जुलाई को आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के कुल 5585 आवेदकों के सामने आने के बाद समिति ने सबसे विस्तृत बायोडाटा मांगा। इसमें 3877 लोग सामने आ गए तो इनमें से भी कुशल लोगों का चयन किया गया।

द्वितीय चरण में 1580 आवेदकों के आवेदनों की गहनता से जांच करके 111 लोगों से आनलाइन साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद चयन के तृतीय चरण में समिति ने सर्वोत्कृष्ट 16 आवेदकों को अंतिम साक्षात्कार के लिए अयोध्या बुलाया था। समिति ने मंगलवार व बुधवार को इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। अब इनमें से भी समिति को तीन सर्वोत्तम आवेदकों का चयन करके ट्रस्ट को सौंपना है।

साक्षात्कार पूरा होने के बाद समिति के तीनों सदस्य गुरुवार को अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए हैं। चयन समिति के सदस्य ने दूरभाष पर बताया कि अभी तीन नामों का पैनल तय नहीं किया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही आपस में विचार-विमर्श किया जाएगा।