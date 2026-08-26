ओडिशा से अयोध्या पहुंचे 121 रामभक्त, रामलला को समर्पित किया 4 किलो का 'गदा शंख' और दुर्लभ रामायण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला के प्रति आस्था की अनूठी मिसाल पेश करते हुए ओडिशा के बड़गढ़ जिले से 121 रामभक्त दुर्लभ धार्मिक वस्तुएं लेकर पहुंचे हैं। संग्राहक सत्यकेतन महन्ती ‘कीनू’ के नेतृत्व में आए श्रद्धालुओं ने ये भेंट अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को समर्पित किया। जत्थे के साथ समाजसेवी एवं विज्ञान प्रसारक लक्ष्मीनारायण बख्सी भी मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं की ओर से भेंट में लाई गई करीब 21 इंच लंबी और 26 इंच गोलाई वाली विशाल गदा व शंख खास आकर्षण का केंद्र हैं। इसका वजन करीब चार किलोग्राम बताया गया है। वैज्ञानिक रूप से इसे ऑस्ट्रेलियन ट्रंपेट कोंच कहा जाता है। इसे लेकर दावा है कि भारत में इससे पहले अधिकतम 25 इंच तक का शंख पाया गया है।

विशाल आकार के इस शंख को देखने के लिए श्रद्धालुओं में उत्सुकता है। इसके अलावा दुर्लभ दक्षिणमुखी शंख, शंख के मोतियों से तैयार माला और हस्तलिखित संपूर्ण रामायण भी भेंट में शामिल है। संग्रहकर्ता सत्यकेतन महन्ती ने अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय पहुंच कर इन दुर्लभ वस्तुओं में से गदा शंख तथा ‘संबल रामायण कथा’ के दो खंड संग्रहालय को सौंपे।

अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव कुमार ने भेंट के लिए सत्यकेतन महन्ती और लक्ष्मीनारायण बख्सी के प्रति आभार जताया गया। बताया जाता है कि इन सभी वस्तुओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विधि-विधान के साथ रामलला के चरणों में अर्पित किया जाएगा।