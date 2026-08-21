चंपत राय के लेटर बम पर नृपेंद्र मिश्र का बयान, मीडिया से बोले- मैंने पत्र नहीं देखा, विवाद न कराएं

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। इस प्रकरण में गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने नौ पन्नों का पत्र जारी किया। इस पत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है।

चंपतराय के मनमानी के आरोपों पर शुक्रवार को अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र से मीडियाकर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए। चंपतराय के आरोपों पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि यह तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। आप विवाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना नहीं की होगी, चंपतराय ने मनमानी का आरोप लगाया था।