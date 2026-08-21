चंपत राय के लेटर बम पर नृपेंद्र मिश्र का बयान, मीडिया से बोले- मैंने पत्र नहीं देखा, विवाद न कराएं
Nripendra Mishra: चंपतराय के मनमानी के आरोपों पर शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र से मीडियाकर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए।
HighLights
मीडिया पर भड़के नृपेंद्र मिश्र, बोले-मीडिया की मनगढ़ंत कहानी
पूर्व महासचिव चंपतराय ने जारी किया नौ पन्नों का पत्र
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। इस प्रकरण में गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने नौ पन्नों का पत्र जारी किया। इस पत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है।
चंपतराय के मनमानी के आरोपों पर शुक्रवार को अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र से मीडियाकर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए। चंपतराय के आरोपों पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि यह तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। आप विवाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना नहीं की होगी, चंपतराय ने मनमानी का आरोप लगाया था।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बुधवार को अयोध्या पहुंचे थे। दो दिवसीय दौरे में उन्होंने राम मंदिर व परिसर की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की प्रगति, रफ्तार और समयसीमा की समीक्षा की।
बैठक में रामकथा संग्रहालय, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय, बाउंड्रीवाल, विश्रामालय समेत अन्य कार्यों की वर्तमान स्थिति, पूर्णता और शेष काम की समयसीमा पर रिपोर्ट ली। धीमी परियोजनाओं में देरी के कारणों और तेजी की कार्ययोजना पर चर्चा की। इसके साथ कुछ परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया। नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया और कार्य की प्रगति को परखा।