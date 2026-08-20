राम मंदिर निर्माण का अधिकांश कार्य 30 सितंबर तक हो जाएगा पूरा, समिति की बैठक में बोले नृपेंद्र मिश्र
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अधिकांश कार्य 30 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद संग्रहालय और ऑडिटोरियम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा गुरुवार सुबह अयोध्या पहुंचे और परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर के विकास कार्यों से जुड़ी अहम जानकारियों को साझा किया।
नृपेंद्र मिश्रा ने उम्मीद जताई कि 30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद, 30 अक्टूबर तक निर्माण कार्य में लगी मुख्य कंपनियां L&T और टाटा परिसर से अपने कर्मचारियों को हटा लेंगी। इसके बाद मुख्य रूप से ऑडिटोरियम और संग्रहालय (म्यूजियम) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बता दें कि मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में कुल 20 गैलरियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के अनुभव को खास बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा-
- गैलरी नंबर-7: इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के दिव्य दर्शन कराने की तैयारी है।
- गैलरी नंबर-17: भगवान राम के वनगमन और पौराणिक नदियों से जुड़े प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
चारदीवारी का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना
इसके अतिरिक्त, नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल (परकोटा/चारदीवारी) का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है, जबकि सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करने में दो महीने का अतिरिक्त समय लगेगा।
साल के अंत तक निर्माण संबंधी कोई भी कार्य अधूरा न रहे, इसके लिए L&T, टाटा और सोमपुरा जैसी निर्माण एजेंसियों के लंबित कार्यों तथा भुगतानों की भी गहन समीक्षा की गई।
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