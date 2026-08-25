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पावन नगरी अयोध्या में नमामि गंगे योजना का कमाल, सरयू का आंचल हुआ निर्मल

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:44 PM (IST)

नमामि गंगे योजना के तहत अयोध्या में 260 करोड़ की लागत से दो सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिससे सरयू नदी का जल निर्मल हो गया है।

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HighLights

  1. 260 करोड़ की लागत से दो परियोजनाएं पूरी हुईं।

  2. 3.3 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया एसटीपी स्थापित।

  3. सरयू नदी में गंदा पानी गिरना पूरी तरह रुका।

नई दिल्ली, एजेंसी। सरयू नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या, जो पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती है, अब जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में भी एक नया मील का पत्थर साबित हो रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत यहां 260 करोड़ की लागत से दो महत्वपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं में 3.3 करोड़ लीटर प्रति दिन क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालों का इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क शामिल है।

अब तक जो गंदा और अनुपचारित पानी सीधे पवित्र सरयू नदी में गिरता था, उसे पूरी तरह रोक दिया गया है। एनएमसीजी ने इंटरनेट मीडिया 'एक्स' पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए गर्व से कहा, "अयोध्या केवल आस्था का शहर नहीं है, बल्कि अब यह स्वच्छ जल प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण भी बन गया है।"

स्वच्छ जल, स्वस्थ शहर और समृद्ध अयोध्या का संकल्प

इन विकास कार्यों की शुरुआत साल 2021 में नालों को मोड़ने के काम से हुई थी, जिसके जरिये गंदे पानी के बहाव को नदी में जाने से रोका गया। इसके बाद, साल 2025 में 3.3 करोड़ लीटर प्रति दिन क्षमता के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू होने से शहर की जल शोधन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, यह आधुनिक बुनियादी ढांचा 2024-25 की दूसरी छमाही में पूरी की गई सात प्रमुख सीवरेज परियोजनाओं का हिस्सा है।

नदी के कायाकल्प की एक व्यापक एवं दीर्घकालिक पहल

यह सफलता रातोंरात नहीं मिली है। इसकी नींव मई 2018 में ही रख दी गई थी, जब एनएमसीजी ने 50 लाख लीटर प्रति दिन सीवेज ले जाने वाले पांच बड़े नालों को रोकने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी थी। उस समय अयोध्या में पहले से ही 1.2 करोड़ लीटर प्रति दिन क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत था, और इस नई व्यवस्था ने पुराने संयंत्र के पूर्ण उपयोग को भी सुनिश्चित किया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम केवल सीवेज उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, पारिस्थितिकी बहाल, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जन-भागीदारी जैसे व्यापक आयाम भी शामिल हैं। सरयू का निर्मल होता जल इस बात का प्रतीक है कि "स्वच्छ जल, स्वस्थ शहर और समृद्ध अयोध्या" का संकल्प अब हकीकत में बदल रहा है।

 