अयोध्या में नागपंचमी पर शेषावतार मंदिर में हुआ विशेष पूजन, लक्ष्मण जी को लगाया गया छप्पन भोग

जागरण संवाददाता, अयोध्या। सावन शुक्ल पंचमी तिथि पर सोमवार को नागपंचमी का पर्व रामजन्मभूमि परिसर में भी मनाया गया। परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर में दूसरी बार विशेष पूजन-अर्चन किया गया।

अर्चकों ने मंदिर में स्थापित भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया। भव्य श्रृंगार के पश्चात उन्हें छप्पन भोग समर्पित किया गया। इस मौके पर ट्रस्टी व धार्मिक समिति के सदस्य महांत दिनेंद्रदास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने परिसर के शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा गत वर्ष पांच जून 2025 को सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कराई थी, लेकिन इसमें दर्शन इसी वर्ष 13 अप्रैल से शुरू हुआ था।