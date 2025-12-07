UP: अयोध्या में अजब-गजब: विवाहिता से मिलने आया प्रेमी बेड में छिपा मिला, महिला के पति ने प्रेमी से कराया विवाह

जागरण संवाददाता, अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव में बेहद अनोखा मामला सामने आया है। जहां विवाहिता के घर में घुसकर बेड में छिपे उसके प्रेमी का विवाह उसी से करा दिया गया। प्रेमी के पत्नी के बेडरूम में होने की जानकारी पर विदेश में रह रहे उसके पति ने पूरे गांव की मौजूदगी में प्रेमी की शादी करवा दी। महिला का पति और उसका ससुर दोनों ही इस विवाह के लिए खुशी-खुशी सहमत हो गए।

अयोध्या में पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव में विवाहित महिला से मिलने आया उसका प्रेमी बेड में छिपा हुआ मिला। घर के लोगों ने चोर होने के शक में आवाजें दी तो ग्रामीणों ने घर की तलाशी लेने पर युवक बेड के अंदर छिपा मिला। युवक की पहचान आलीम पुत्र मुनीर के रूप में हुई।

इसके बाद महिला के ससुर ने घटना की शिकायत पूराकलन्दर थाने में दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की तो दोनों ने लंबे समय से चल रहे प्रेम संबंध की बात कबूल की। इसकी जानकारी विदेश में रह रहे महिला के पति को फोन पर दी गई तो उसने उनके बीच विवाह को सहमति दे दी। परिवार और पुलिस की मौजूदगी में थाने में ही दोनों की शादी कराई गई।



बेड में छिपाकर रखा था प्रेमी गांव का रहने वाला आलीम पुत्र मुनीर देर रात अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। शुरुआती समय में ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया। महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रेमी को बेड के अंदर छिपा लिया, लेकिन जब घरवाले और पड़ोसी शक करने लगे, तो बेड खोलकर आलीम बाहर निकला। यह पूरी घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई।

पुलिस भी हुई शामिल महिला के ससुर ने इस मामले की शिकायत पूराकलंदर थाने में की। पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया। थाने में बातचीत के दौरान दोनों के बीच आपसी सहमति बन गई। महिला का पति विदेश में रहता है और उसने फोन के जरिए अपनी पत्नी और प्रेमी की शादी की अनुमति दे दी। पति ने दोनों को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दीं। वहीं महिला के ससुर ने भी बहू के प्रेमी से विवाह को लेकर खुशी जाहिर की और पुलिस को लिखित में दिया कि वे किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे।