चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश को फिर मिला मौका, अब सात अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, अयोध्या। चढ़ावा चोरी मामले के आरोपित लवकुश मिश्र को विकास प्राधिकरण ने फिर से सुनवाई का अवसर दिया है। उसके निर्माणाधीन मकान की सुनवाई अब सात अक्टूबर को होगी।

इससे पहले भी सुनवाई को लेकर प्राधिकरण कई तिथियां घोषित कर चुका है। बीते 15 जुलाई को ही सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया था। इस पर सुप्रिया ने प्राधिकरण से एक माह का समय मांगा था। इसके बाद से प्राधिकरण की ओर से अब तक लगातार तिथियां घोषित कर रहा है।