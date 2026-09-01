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चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश को फिर मिला मौका, अब सात अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

By Vinod Yadav Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:06 PM (IST)

चढ़ावा चोरी मामले के आरोपित लवकुश मिश्र को विकास प्राधिकरण ने उनके निर्माणाधीन मकान पर सुनवाई का एक और अवसर दिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी लवकुश।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी लवकुश।

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जागरण संवाददाता, अयोध्या। चढ़ावा चोरी मामले के आरोपित लवकुश मिश्र को विकास प्राधिकरण ने फिर से सुनवाई का अवसर दिया है। उसके निर्माणाधीन मकान की सुनवाई अब सात अक्टूबर को होगी।

इससे पहले भी सुनवाई को लेकर प्राधिकरण कई तिथियां घोषित कर चुका है। बीते 15 जुलाई को ही सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया था। इस पर सुप्रिया ने प्राधिकरण से एक माह का समय मांगा था। इसके बाद से प्राधिकरण की ओर से अब तक लगातार तिथियां घोषित कर रहा है।

अवैध निर्माण को लेकर जारी पहली नोटिस के बाद से अब तक लगभग दो माह का समय बीत गया। इतने दिनों में नियोजन विभाग ने ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नियोजन की रिपोर्ट के अनुसार महायोजना 2031 के भाग ''क'' में घोषित ''ब्लू जोन'' में लवकुश का मकान निर्माणाधीन है, जहां आवासीय भवन का निर्माण प्रतिबंधित है।

यह क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सेक्टर-एक का बनबीरपुर गांव है। प्राधिकरण के सचिव राजेश मिश्र ने बताया कि अब तक प्राप्त हुई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी मिली है, जिसे ठीक कराया जा रहा।

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