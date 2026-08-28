भगवान राम की बहन शांता ने रामलला को भेजी स्पेशल राखी, धान और केले के रेशे से तैयार किया गया रक्षा सूत्र

जागरण संवाददाता, महबूबगंज (अयोध्या)। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भगवान राम की बड़ी बहन शांता की ओर से रामलला को अर्पित विशेष राखी लेकर बड़ी संख्या में रामभक्त गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। रामभक्तों ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास को राखी सौंपी।

वह इस राखी को राम मंदिर में रामलला को अर्पित करेंगे। शृंगी ऋषि सेवा संस्थान प्रतिवर्ष शांता की ओर से रामलला को राखी अर्पित करता है।

शांता को भगवान श्रीराम की बड़ी बहन धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। उनका विवाह महर्षि श्रृंगी ऋषि से हुआ था। हर वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर शृंगी ऋषि सेवा संस्थान सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत करता है।

श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला की बहन शांता की राखी भी राम मंदिर मंदिर पहुंच गई है। शांता ने अपने भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को राखी भेजी है।

इस रक्षासूत्र को उड़ीसा के कारीगरों ने धान और केले के रेशे से तैयार किया है। इसे श्रृंगी ऋषि आश्रम से धूमधाम से यात्रा निकालकर अयोध्या लाया गया।

विगत तीन दिन से इस राखी का पूजन चल रहा था। राम मंदिर के पुजारियों को रक्षा सूत्र के साथ 56 भोग के लिए मिष्ठान, फल एवं उपहार भेजे गये। गाजे बाजे और धूमधाम से इसकी यात्रा निकली।

अयोध्या पहुंचने पर इसे श्रीमणिरामदास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महांत कमलनयन दास व मंदिर के पुजारी संतोष दास को श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी महेंद्र गोस्वामी और सीताराम दास ने सौंपा।

इससे पूर्व सुबह आश्रम में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा और 1000 महिलाओं की ओर से दुरदुरिया पूजन हुआ। मुख्य अतिथि महिला महाविद्यालय गद्दोपुर की प्राचार्य डॉ. अंजू पांडेय रहीं।

उन्होंने कहा कि दुरदुरिया पूजन से लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यात्रा में उदयभान गुप्ता, सुभाष सिंह ध्रुव गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, शशि प्रभा सिंह, मधुबन सिंह, मनीष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

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