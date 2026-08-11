Ayodhya Ram Mandir: 5,300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट, 2 सितंबर को हो सकता है अंतिम ऐलान

जागरण संवाददाता, अयोध्या। Ayodhya Ram Mandir CEO, Ram Mandir Recruitment श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए अंतिम साक्षात्कार मंगलवार से होगा। बुधवार तक चलने वाले साक्षात्कार में आवेदन पत्रों की छंटनी के पश्चात बुलाए गए आवेदक ही सम्मिलित होंगे।

चयन समिति के तीनों सदस्य आवेदकों का इंटरव्यू लेंगे। इसके लिए समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली और सदस्य डॉ. सुरेश हावड़े व सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी भी अयोध्या पहुंचेंगे। रामजन्मभूमि परिसर के पीएफसी सभागार में चयन समिति के सदस्य लेंगे इंटरव्यू रामजन्मभूमि परिसर के यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) स्थित सभागार में संयोजित किए गए साक्षात्कार के दौरान ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन व सदस्य महांत दिनेंद्रदास के भी उपस्थित रहने की संभावना है। ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए गत छह जुलाई को तीन सदस्यीय चयन समिति गठित कर 13 जुलाई को वेबसाइट के माध्यम से ऑननलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।