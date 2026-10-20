रामनगरी अयोध्या के हर्षवर्धन सिंह बने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी के युवा नेता हर्षवर्धन सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। रामनगरी से भाजयुमो के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने वाले हर्षवर्धन पहले युवा नेता बताए जा रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे अवध क्षेत्र में युवाओं के बीच उनकी गहरी पैठ है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से उनकी निकटता भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है। वह संगठन के पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हर्षवर्धन यूपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे।

उनके मनोनयन से अवध क्षेत्र में भाजपा के युवा संगठन को नई पहचान और मजबूती मिलने की उम्मीद है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय हर्षवर्धन की राष्ट्रीय टीम में ताजपोशी को अयोध्या समेत अवध के युवा मतदाताओं में बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करेगी।

उनकी नियुक्ति से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अवध की राजनीतिक और संगठनात्मक भागीदारी को भी विस्तार मिलेगा। संगठन में उनके अनुभव और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ को उनकी प्रमुख ताकत माना जाता है। वह प्रदेश अध्यक्ष पद के भी स्वाभाविक दावेदार थे।