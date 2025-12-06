Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जलाए गए दीये, साधु-संतों ने कारसेवकों को दी श्रद्धांजलि

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    विवादित ढांचे के विध्वंस की वर्षगांठ पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में साधु-संतों ने कारसेवकों को श्रद्धांजलि दी। महंत राजू दास के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर घी के दीये जला कारसेवकों को किया याद।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। विवादित ढांचा ध्वंस की 33वीं बरसी पर शनिवार को साधु-संतों ने बजरंग बली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर घी के दीपक प्रज्वलित किए। आतिशबाजी की और छह दिसंबर 1992 की कारसेवा में बलिदान हुए कारसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हनुमानगढ़ी से जुड़े अर्चक राजू दास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साधु-संतों ने शनिवार शाम को सीढ़ियों पर 5100 दीपक जलाए।

    इसके बाद जमकर पटाखे फोड़े और कारसेवकों को नमन किया। इस अवसर पर दीपक दास, नवीन दास, हरिओम दास, अमन दास, शिवम दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी आकाश दास सहित बड़ी संख्या में संत उपस्थित रहे।

    हिंदू महासभा ने भी बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

    अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तत्वावधान में सरयू तट पर कार्यक्रम आयोजित कर बलिदानी कारसेवकों को नमन किया गया। साथ ही काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प भी लिया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय के नेतृत्व में संतों-महंतों ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विरोध किया।

    मनीष पांडेय ने हुमायूं जैसे अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग केंद्र सरकार से की और मौलाना मदनी के बयान की भर्त्सना की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महंत रामलोचन शरण शास्त्री राजन बाबा, महंत संत शरण, शोभा सोनी, राकेश निषाद, मनोज पांडेय, अवनीश ,जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।