विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जलाए गए दीये, साधु-संतों ने कारसेवकों को दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, अयोध्या। विवादित ढांचा ध्वंस की 33वीं बरसी पर शनिवार को साधु-संतों ने बजरंग बली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर घी के दीपक प्रज्वलित किए। आतिशबाजी की और छह दिसंबर 1992 की कारसेवा में बलिदान हुए कारसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हनुमानगढ़ी से जुड़े अर्चक राजू दास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साधु-संतों ने शनिवार शाम को सीढ़ियों पर 5100 दीपक जलाए।

इसके बाद जमकर पटाखे फोड़े और कारसेवकों को नमन किया। इस अवसर पर दीपक दास, नवीन दास, हरिओम दास, अमन दास, शिवम दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी आकाश दास सहित बड़ी संख्या में संत उपस्थित रहे।

हिंदू महासभा ने भी बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तत्वावधान में सरयू तट पर कार्यक्रम आयोजित कर बलिदानी कारसेवकों को नमन किया गया। साथ ही काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प भी लिया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय के नेतृत्व में संतों-महंतों ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विरोध किया।