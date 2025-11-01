अयोध्या में NIA का फर्जी दरोगा गिरफ्तार, पुलिस भर्ती के नाम पर लोगों से करता था ठगी

संवाद सूत्र, अयोध्या। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को ठगने में एक युवक को पकड़ा गया है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का एक फर्जी दारोगा बन कर युवाओं को ठगता था। पकड़ा गया आरोपित सिद्धार्थ निषाद देवरिया जिले के बरहज पटेलनगर का रहने वाला है। उसे जेल भेज दिया गया है। इसका मुकदमा नवीन मंडी क्षेत्र के देवनगर निवासी गोल्डन डिजिटल लाइब्रेरी के संचालक सूरज शर्मा ने दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिद्धार्थ नवीन मंडी के निकट ही किराए का कमरा लेकर रहता था। उसने सूरज से संपर्क कर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को भर्ती कराने का झांसा दिया। उसने अपना एनआईए का कूटरचि पहचान पत्र भी दिखाया। वह वर्दी में रहता था, इसलिए उस पर किसी को संदेह नहीं हुआ। वह करीब एक माह से यहां रह रहा था।

अवध विवि के निकट होने के कारण नाका व नवीन मंडी के आसपास बड़ी संख्या में डिजिटल लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने अपना ठगी का जाल बिछाने के लिए इसी क्षेत्र को चुना। चौकी प्रभारी नवीन मंडी जयकिशोर अवस्थी की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार किया।

उप निरीक्षक अखिलेश तिवारी ने बताया कि सूरज से उसने 75 हजार रुपये लिए थे, जबकि उनकी लाइब्रेरी में पढ़ने वाली दो छात्राओं से 17 हजार रुपये पुलिस भर्ती के नाम पर लिए थे। रुपये लेने के बाद टालमटोल करने पर सूरज को सिद्धार्थ पर संदेह होने लगा।