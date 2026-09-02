पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र सिंह की भी थी दावेदारी, सीईओ पद एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा का चयन

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में बुधवार को ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का चयन हो गया। चयन समिति ने सीईओ के पद पर रिटायर एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगी दी। ट्रस्ट के सीईओ के लिए उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में था।

जौनपुर सहित कई जिलों डीएम रहे डॉ दिनेश चंद्र सिंह आम नागरिकों से संवाद कायम करने वाले लोकप्रिय अधिकारी थे। उन्होंने कई अन्य प्रशासनिक पदों पर काम किया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के निवासी दिनेश चंद्र 1997 में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) अधिकारी बने थे। 2012 में वे प्रमोशन पाकर आईएएस अधिकारी बनाए गए थे।

कानपुर, बहराइच व सहारनपुर के डीएम रहे दिनेश चंद्र 15 अगस्त 2020 को कानपुर देहात का जिलाधिकारी (डीएम) बनाया गया था। वे 2 मार्च 2021 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उनको उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग का विशेष सचिव तैनात किया गया था। हालांकि कुछ ही माह बाद जून 2021 में उन्‍हें बहराइच का जिलाधिकारी तैनात कर दिया गया था। करीब दो साल बाद मई 2023 में उन्हें सहारनपुर के जिलाधिकारी पद का जिम्मा दिया गया। उनको जून 2024 में यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। दिनेश चंद्र सिंह आईएएस बनने से पहले और इसके बाद भी यूपी में अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहे। उनको पांच नवंबर 2018 को अलीगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था। वे 15 फरवरी 2019 तक इस पद पर रहे। इसके बाद वे 15 अगस्त 2020 तक गाजियाबाद के नगर आयुक्‍त (Municipal Commissioner) के पद पर रहे।

करीब डेढ़ साल जौनपुर में तैनाती दिनेश चंद्र को इसके बाद 2024 में एक बार फिर डीएम बनाया गया। वे जौनपुर में 14 सितंबर 2024 से 4 मई 2026 तक जिलाधिकारी के पद पर रहे। अब वे लखनऊ में लोक निर्माण विभाग (PWD) के विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 14 साल सेवाएं दे चुके हैं।