डॉ. पुष्कर यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, अयोध्या की इस सीट से पेश की सपा से चुनाव लड़ने की दावेदारी
डॉ. पुष्कर यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर रुदौली विधानसभा सीट से पार्टी टिकट की दावेदारी पेश की है।
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डॉ. पुष्कर यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात।
रुदौली विधानसभा सीट से सपा टिकट की दावेदारी पेश।
उनकी दावेदारी से रुदौली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी।
संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर डॉ. पुष्कर यादव ने रुदौली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी टिकट की दावेदारी पेश की है।
डॉ. पुष्कर के मैदान में आने के बाद रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
डॉ. पुष्कर यादव ने अपनी दावेदारी के आधार के रूप में लंबे समय से क्षेत्र में की जा रही चिकित्सा सेवा, समाजसेवा, व्यापक जनसंपर्क और समाजवादी विचारधारा एवं संगठन से जुड़ाव को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के समक्ष रुदौली के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी अपनी दावेदारी का महत्वपूर्ण आधार बताया है।
रुदौली विधानसभा सामान्य सीट है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। डॉ. पुष्कर यादव की अखिलेश यादव से मुलाकात और दावेदारी ने क्षेत्रीय राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
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