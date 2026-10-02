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 अयोध्या में चंपत राय बोले- व्यापारिक लाभांश से दिव्यांग सेवा कर रहा दिल्ली का परिवार 

By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 02:17 PM (IST)

अशोक सिंहल फाउंडेशन के दिव्यांग सेवा कार्यों का पूरा खर्च दिल्ली का एक व्यापारिक परिवार अपने लाभांश से वहन करता ...और पढ़ें

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HighLights

  1. दिल्ली का व्यापारिक परिवार वहन करता दिव्यांग सेवा खर्च।

  2. अशोक सिंहल फाउंडेशन ने अयोध्या में लगाया निःशुल्क शिविर।

  3. 170 को कृत्रिम अंग, 569 को चश्मे वितरित किए गए।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अशोक सिंहल फाउंडेशन के दिव्यांग सेवा कार्य का पूरा खर्च दिल्ली का एक व्यापारिक परिवार अपने व्यापारिक लाभांश से वहन करता है। फाउंडेशन की गतिविधियों के लिए समाज से कोई अतिरिक्त धन एकत्र नहीं किया जाता।

यह बात विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं फाउंडेशन के न्यासी चंपतराय ने गुरुवार को शिविर में कही। उन्होंने बताया कि अशोक सिंहल के प्रति श्रद्धा रखने वाले इस परिवार ने उनके नाम पर फाउंडेशन की स्थापना की है और सेवा कार्यों का दायित्व सहज भाव से स्वीकार किया है।

चंपतराय ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से अशोक सिंहल की विस्तृत जीवनी हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। उनके जीवन पर 20 से 25 मिनट की फिल्म भी तैयार की गई है, जिसका देशभर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है।

चंपतराय ने कहा कि अशोक सिंहल सामाजिक समरसता और हिंदू समाज की एकता के प्रबल पक्षधर थे। पंजाब में तनाव के दौर में संतों के नेतृत्व में हरिद्वार से अमृतसर तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। उन्होंने बौद्ध और सनातन परंपरा को एक ही सांस्कृतिक समाज के अंग के रूप में देखा और दलाईलामा को कुंभ में आमंत्रित कर संतों के साथ संवाद का अवसर उपलब्ध कराया।

जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए अशोक सिंहल का योगदान अक्षुण्ण है। उन्होंने संतों को एक मंच पर लाकर रामजन्मभूमि आंदोलन को व्यापक आधार दिया। मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने कहा कि कृत्रिम अंग मिलने से केवल दिव्यांग व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार और आत्मविश्वास भी आगे बढ़ता है।

मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास, डा. राकेश शास्त्री, मंगल भवन के महंत कृपाल भूषण, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने शिविर का निरीक्षण किया।देर शाम डीएम शशांक त्रिपाठी ने शिविर का निरीक्षण किया।

170 को मिले कृत्रिम अंग, उपकरण व 569 को चश्मे

अशोक सिंहल फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर के पांचवें एवं अंतिम दिन शिविर में कुल 170 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग व आवश्यक उपकरण दिए गए। कुल 569 लोगों को चश्मे वितरित किए गए।

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