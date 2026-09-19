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जागरण विमर्श कार्यक्रम में अयोध्या के विकास पर मंथन, रामनगरी में खुली संभावनाओं की नई राह

By Prahlad Tiwari Edited By: Shivam Yadav
Published: Sat, 19 Sep 2026 11:19 PM (IST)

दैनिक जागरण विमर्श कार्यक्रम में अयोध्या के विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें राम मंदिर निर्माण के बाद ...और पढ़ें

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प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। दैनिक जागरण विमर्श कार्यक्रम कई मायने में अहम रहा। सत्र दर सत्र यहां पर विकास की संभावनाओं व अब तक हुए विकास पर परिचर्चा होती रही लेकिन यहां के निवासियों में विकास की नई उम्मीद जगी और सपनों में पंख लगे।

राममंदिर निर्माण के बाद रामनगरी में तेज हुई विकास की रफ्तार ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। दैनिक जागरण विमर्श ने अयोध्या के वर्तमान और भविष्य पर हुए मंथन ने यहां के लोगों की उम्मीदों को भी पंख दिए। वक्ताओं और प्रबुद्धजनों ने माना कि अब तक हुआ विकास मील का पत्थर है, लेकिन असली चुनौती आने वाले दशकों की अयोध्या तैयार करने की है।

विमर्श में उभरी तस्वीर में अयोध्या का विकास मंदिर और पर्यटन तक सीमित नहीं दिखा। बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार से रामनगरी के आर्थिक विकास की नई जमीन तैयार हो रही है। बढ़ती श्रद्धालु संख्या होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आई है। नव्य अयोध्या जैसी योजनाएं इस विस्तार को और गति दे सकती हैं।

हालांकि विकास के साथ चुनौतियां भी सामने हैं। बढ़ती आबादी और श्रद्धालुओं के दबाव के बीच यातायात, पार्किंग, चौड़ीकरण, जल निकासी, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को भविष्य की जरूरत के अनुरूप विकसित करना होगा। पूर्व पार्षद आशीष सिंह ने आंतरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने, यातायात और चौड़ीकरण जैसे मुद्दों को अहम बताया। उनका जोर इस बात पर रहा कि बाहरी विकास के साथ रामनगरी की आंतरिक व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत हों।

महानगर मंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में अयोध्या विकास के नए आयाम गढ़ रही है। आने वाले समय में रामनगरी विकास के शिखर को स्पर्श करेगी।

विमर्श में यह पक्ष भी प्रमुखता से सामने आया कि आधुनिक अयोध्या की पहचान उसकी प्राचीन विरासत से अलग नहीं हो सकती। नए निर्माण और आधुनिक सुविधाओं के साथ पुरानी अयोध्या की सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखना होगा। युवा विकास मिश्र कहते हैं कि स्थानीय लोगों की जरूरतों को विकास की योजनाओं के केंद्र में रखना भी जरूरी है।

विमर्श का सार यही रहा कि अयोध्या के पास विकास का अवसर अभूतपूर्व है। जरूरत ऐसी दूरदर्शी योजना की है, जो आज की जरूरत पूरी करने के साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवार सके। रामनगरी का अगला अध्याय केवल नए निर्माण का नहीं, बल्कि नई सोच और संतुलित विकास का होना चाहिए।