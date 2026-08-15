अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर मुख्यमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता, दिया कार्रवाई का भरोसा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखे। शुक्रवार को संतों के बीच एक बार फिर सरकार की दूध का दूध पानी का पानी की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी निष्पक्षता से हो रही और जो भी दोषी मिलेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वह दिगंबर अखाड़ा में राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी संत रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया था।