राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अब चंपतराय ने लिखा तंज भरा प्रशंसा पत्र, निर्माण कार्य से पल्ला झाड़ा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय ने नौ पृष्ठ का एक पत्र जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पत्र की भाषा में एक ओर नृपेंद्र मिश्र के प्रति सम्मान और उनके कार्यों की सराहना का आभास है, तो दूसरी ओर उनके निर्णयों और कार्यशैली पर गंभीर तंज भी निहित हैं।

यह पत्र नृपेंद्र मिश्र के उस बयान पर प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने चढ़ावा चोरी को "महापाप" और "डकैती" जैसी संज्ञा दी है। इसे ट्रस्ट के भीतर आरोप-प्रत्यारोप से भी जोड़ा जा रहा है। पत्र में चंपतराय ने नृपेंद्र मिश्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और अन्य भवनों के लिए नोएडा की फर्म डिजाइन एसोसिएट्स का चयन निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व आइएएस नृपेंद्र मिश्र ने किया है। वही निर्माण संबंधी लगभग समस्त निर्णयों में निर्णायक रहे। उन्होंने अपनी रुचि के कुछ व्यक्तियों को भी निर्माण समिति से जोड़ा।

उन्होंने लिखा कि निर्माण समिति में शामिल एक व्यक्ति छह वर्षों में एक-दो बार ही अयोध्या आए हैं। एक अन्य से सुरक्षा कार्यों के सुझाव लिए गए, जबकि तीसरे व्यक्ति पूर्व चेयरमैन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) अनूप कुमार मित्तल उनके साथ बैठकों में आते रहे।

पल्ला झाड़ते हुए आगे लिखा कि प्रत्येक निर्णय समिति से होता था। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, जिसका निर्णय न हुआ हो। यदि निर्णय कर भी लिया तो वह मान्य नहीं हुआ। यदि कुछ कर भी दिया तो उसे हटा दिया गया। निर्माण के सभी निर्णयों के लिए नृपेंद्र मिश्र ने स्वयं को प्रमुख कहा।