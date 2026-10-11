भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत का अयोध्या में जोरदार स्वागत, किया शो-रूम का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, अयोध्या : विख्यात अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत रविवार को अयोध्या पहुंचीं। पीएनजी ज्वेलर्स की ब्रांड एंबेसडर कंगना रनौत ने अयोध्या में नये शो रूम का उद्घाटन किया।

अयोध्या में कंगना रनौत को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने अयोध्या के रिकाबगंज में पीएनजी ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया। शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में अयोध्या से भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे।

कंगना रनौत के अयोध्या पहुंचने की सूचना पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कार्यक्रम स्थल पर भी जुटे। अयोध्या से रविवार को तीन बजे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले कंगना रनौत राम लला के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी।