अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय खुलने को तैयार, 7D गैलरी का काम पूरा, भगवान राम और हनुमानजी की गाथा होगी जीवंत
अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का 80% जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया है, जिसमें सेवन-डी गैलरी भी शामिल है।
HighLights
अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का 80% जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हुआ।
सेवन-डी तकनीक वाली गैलरी सहित पांच वीथिकाएं बनकर तैयार।
रामोत्सव और संकटमोचन गैलरी रामभक्तों को भक्तिमय करेंगी।
लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। रामभक्तों को सात-आठ माह अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद वह रामनगरी पहुंचेंगे तो उन्हें रामलला के दर्शन के अलावा भगवान श्रीराम, रामायण व रामकथा से जुड़े प्रदर्श भी देखने को मिलेंगे और आधुनिक तकनीक व उच्च गुणवत्ता के मिश्रण से युक्त श्रीराम व हनुमान के जीवन वृत्त पर आधारित गैलरी के भी अवलोकन का अवसर सुलभ होगा।
सेवन-डी व फाइव-डी तकनीक वाली यह वीथिकाएं कुछ अधिक रोमांच और जीवंतता प्रस्तुत करेंगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विकसित कराए जा रहे अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के जीर्णोद्धार का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। अब इसकी वीथिकाओं पर भी द्रुत गति से कार्य चल रहा है।
संग्रहालय का अधिकांश सिविल कार्य पूरा
रामकथा संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पांच वीथिकाएं पूरी तरह बन कर तैयार हो गई हैं। इनमें सेवन-डी तकनीक वाली गैलरी भी शामिल है। वह बताते हैं कि संग्रहालय का अधिकांश सिविल कार्य हो चुका है। अगले महीने तक शेष कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे।
अब गैलरियों के विकास के साथ इसमें प्रदर्श रखने के लिए शोकेस, स्टोरेज व लैब आदि विकसित करने का कार्य चल रहा है। अग्रिम भुगतान न होने से थोड़ा कार्य बाधित हुआ था, लेकिन अब सारे कार्य एजेंसियों व फर्मों के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अभी समग्र रूप से एक साथ संग्रहालय को रामभक्तों के लिए खोलने में लगभग सात से आठ माह लग जाएंगे। एक साथ इसलिए खोलने की तैयारी है कि निर्माण कार्य जारी रहने से भक्तों के आवागमन में परेशानी होगी।
प्रथम दीर्घा का नामकरण 'रामोत्सव'
निदेशक डॉ. सिंह ने बताया कि संग्रहालय की 20 दीर्घाओं में से प्रथम दीर्घा का नामकरण 'रामोत्सव' किया गया है। संग्रहालय में प्रवेश करते ही दर्शक राममय हो उठेंगे। रामोत्सव नामक दीर्घा भगवान राम के जीवन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण उत्सवों पर आधारित होगी।
ये तीन उत्सव भगवान का जन्मोत्सव, उनका विवाह (विवाह पंचमी) और लंका विजय के पश्चात वनवास पूरा होने पर अयोध्या आगमन की खुशी में मना दीपोत्सव होगा।
उन्होंने बताया कि हनुमान जी से जुड़ी गैलरी 'संकटमोचन' कहलाएगी। इसी प्रकार सभी दीर्घाओं का नामकरण हो गया है। पांच गैलरियां जो पूरी तरह डिजिटलाइज्ड होंगी, उनमें से अधिकांश का कार्य पूर्ण हो गया है।