बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात: यूपी में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अयोध्या में भारी बारिश की चेतावनी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए निम्न दबाव के क्षेत्र का प्रभाव रामनगरी में भी दो दिन बाद दिखाई पड़ेगा। यहां 28 से 30 अक्टूबर के बीच बारिश, गरज-चमक और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। इससे खेती-किसानी को भी नुकसान होने की आशंका है।

आचार्य नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 अक्टूबर से मौसम में बदलाव दिखेगा। गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई जा रही है। 29 व 30 अक्टूबर को भारी वर्षा हो सकती है।

पूर्वी यूपी में बारिश की चेतावनी विज्ञानियों ने बताया कि चक्रवात का मुख्य प्रभाव आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव मुख्यतः बारिश और गरज-चमक के रूप में हो सकता है। यहां सीधे चक्रवाती तूफान के पहुंचने का संकेत नहीं है।