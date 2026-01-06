जागरण संवाददाता, अयोध्या। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के आधार पर अंतरिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को सभी विधानसभा सीटों के बूथों पर कर दिया गया है। जिले में तीन लाख 37 हजार 542 मतदाता कम हुए हैं। पहले 19 लाख सात हजार 800 मतदाता थे। इसी के साथ दावा व आपत्तियां स्वीकार की जाने लगी हैं।

जिनका नाम अंतरिम मतदाता सूची में नहीं है, वे साक्ष्य समेत दावा व आपत्ति कर सकते हैं। अंतिम प्रकाशन छह मार्च को है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भी प्रारूप-छह पर मतदाता बनने का आवेदन कर सकते हैं। रुदौली में तीन लाख चार हजार 235, मिल्कीपुर में तीन लाख 31 हजार 623, बीकापुर में तीन लाख 27 हजार 694, अयोध्या में दो लाख 78 हजार 238 एवं गोसाईंगंज विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 28 हजार 468 मतदाता रह गये हैं।