अयोध्या में 100 बेड वाले महिला अस्पताल का होगा निर्माण, CHC भवन को चयनित कर शुरू हुई प्रक्रिया

संवाद सूत्र, अयोध्या। जिले में एक और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) विंग बनाने की तैयारी आरंभ हो गई है। यह अस्पताल रुदौली की बढ़ती आबादी को देख वहीं पर बनाया जाएगा। इसका निर्माण वर्षो से निष्प्रयोज्य हुए हनुमान किला के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन के स्थान को चयनित किया गया है। इसके लिए पूर्व में ही विधायक रामचंद्र यादव ने प्रस्ताव शासन को भेजा था।

वहीं, प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान ने स्थल का निरीक्षण कर इंजीनियर से इसमें तेजी लाने को लेकर वार्ता की, जिससे वहां की महिलाओं को उपचार कराने के लिए करीब 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर शहर के लिए भागदौड़ न करनी पड़े।

रुदौली अर्बन की आबादी करीब सवा लाख हो गई है। ऐसे में उनके सेहत के रख-रखव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही संचालित है। 30 बेड के इस केंद्र पर अक्सर गर्भवतियों की संख्या बढ़ जाने से बेड की कमी देखने को मिलती है। इसको देख सीएमओ ने दस बेड और बढ़ा कर 40 बेड की की व्यवस्था कर दी।

इसके बावजूद इस समस्या का समाधान नही निकल पा रहा। गर्भवतियों को अक्सर बेड खाली न रहने के चलते चिकित्सक प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल रेफर करने को मजबूर होते हैं। अब इसके समाधान के लिए सीएमओ की तरफ से भी लिखा पढ़ी आरंभ कर पीएचसी स्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान ही अवर अभियंता को फोन लगाकर वार्ता की और अब तक किए गये प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली, जिससे बहुत जल्द 100 बेड वाले महिला अस्पताल के निर्माण की अगली प्रक्रिया आरंभ किया जा सके।