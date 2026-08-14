सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। सावन मास में रामनगरी में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। देशभर से श्रद्धालुओं के रामनगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच कर रामलला का दर्शन कर चुके हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। शनिवार और रविवार को भी एक लाख से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। सावन के प्रथम सोमवार को करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंच कर दर्शन-पूजन किया था। दूसरे सोमवार को रामभक्तों की संख्या और बढ़ गयी। लगभग छह लाख श्रद्धालु पहुंचे और रामलला के दर्शन के साथ ही प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना और शिवालयों में जलाभिषेक किया।

भीड़ प्रबंधन पर विशेष नजर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। प्रमुख मंदिरों, घाटों और भीड़ वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।

डीएम शशांक त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रात में भी मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता, शौचालय और प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है।

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