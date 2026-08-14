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    सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन

    By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    सावन मास में अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिला ...और पढ़ें

    भव्य दिव्य राममंदिर में महादेव के आराध्य रामलला का दर्शन करने उमड़े कावंड़िये।

    भव्य दिव्य राममंदिर में महादेव के आराध्य रामलला का दर्शन करने उमड़े कावंड़िये।

    HighLights

    1. 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन।

    2. सावन के दूसरे सोमवार को 6 लाख भक्त पहुंचे अयोध्या।

    3. प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व सुविधाओं पर दिया ध्यान।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। सावन मास में रामनगरी में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। देशभर से श्रद्धालुओं के रामनगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच कर रामलला का दर्शन कर चुके हैं।

    पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। शनिवार और रविवार को भी एक लाख से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं।

    सावन के प्रथम सोमवार को करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंच कर दर्शन-पूजन किया था। दूसरे सोमवार को रामभक्तों की संख्या और बढ़ गयी। लगभग छह लाख श्रद्धालु पहुंचे और रामलला के दर्शन के साथ ही प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना और शिवालयों में जलाभिषेक किया।

    भीड़ प्रबंधन पर विशेष नजर

    श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। प्रमुख मंदिरों, घाटों और भीड़ वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।

    डीएम शशांक त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रात में भी मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता, शौचालय और प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है।

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    श्रद्धालुओंं की आस्था अडिग

    राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण का रामभक्तों पर कोई असर नहीं है। उनकी आस्था अडिग है। भक्त लगातार श्रीराम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम भक्तों के साथ शिव भक्त सड़कों पर 'बोल बम' के जयकारे लगा रहे हैं। सावन मेले के दौरान रामपथ और धर्मपथ पर श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए और डीजे की धार्मिक धुनों पर नाचते-गाते आगे बढ़ते नजर आए।

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