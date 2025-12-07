Language
    अयोध्या में सड़क हादसे में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर 

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    अयोध्या में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पो ...और पढ़ें

    सड़क दुर्घटना में दो दोस्तों की मौत और एक घायल।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। तेज रफ्तार ने दो नाबालिग बच्चों की जान ले ली, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक और घायल तीनों मित्र थे। घटना छावनी क्षेत्र के मीरनघाट इलाके में शनिवार की देर रात हुई। तीनों मित्र में सवार थे, जो कंपनी गार्डन के निकट अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गए।

    हादसे में शहर के रिकाबगंज निवासी 17 वर्षीय फागुन वीरानी, नाका निवासी 15 वर्षीय अक्षय सिंह एवं देवनगर कालोनी नवीन मंडी निवासी 18 वर्षीय हर्ष नारायण अग्रहरि गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन फागुन और अक्षय को नहीं बचाया जा सका।

    हर्ष नारायण की हालत गंभीर देखते हुए तत्काल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आया कि कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक थी। स्वजनों के अनुसार शनिवार की देररात फागुन अपने परिवार के साथ देररात एक विवाह समारोह से लौट कर घर आया। वह अपने कमरे में सोता था, लेकिन रात को वह बाहरी कमरे में सो गया।

    देर रात तीनों मित्रों के बीच फोन पर वार्ता होने के बाद सभी फागुन की कार से टहलने निकल गए। देर होने पर अक्षय परिवार ने उसे फोन किया तो फागुन ने बताया कि सभी जल्दी लौट आएंगे, लेकिन कुछ देरबाद फिर फाेन किया तो एक पुलिस वाले ने कॉल रिसीव की और दुर्घटना की सूचना दी।

    फागुन जिंगलबेल स्कूल में इंटरमीडिएट और अक्षय कैंब्रियन स्कूल में कक्षा 11 का छात्र था। फागुन के पिता गीतेश वीरानी सराफा व्यापारी है, जबकि अक्षय के पिता राकेश सिंह मीडिया कर्मी है।