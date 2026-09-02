अयोध्या में डीसीएम की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 28 श्रद्धालु घायल; रामलला के दर्शन को जा रहे थे सभी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रुदौली कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह एनएच-27 पर मखवापुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। लखीमपुर खीरी से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक विकास वर्मा (27) समेत कई यात्री घायल हो गए।

बताया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 28 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। बुधवार सुबह करीब छह बजे मखवापुर के पास पहुंचने पर पीछे से आ रही डीसीएम ने ट्रैक्टर-ट्लीॉ में टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे के बाद ट्राली पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।