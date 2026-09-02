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अयोध्या में डीसीएम की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 28 श्रद्धालु घायल; रामलला के दर्शन को जा रहे थे सभी

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 08:47 AM (IST)

अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में NH-27 पर एक भीषण सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। डीसीएम ...और पढ़ें

अयोध्या में डीसीएम की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 28 यात्री घायल।

अयोध्या में डीसीएम की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 28 यात्री घायल।

HighLights

  1. अयोध्या में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी।

  2. डीसीएम की टक्कर से 28 यात्री हुए घायल।

  3. घायलों को रुदौली सीएचसी में भर्ती कराया गया।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रुदौली कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह एनएच-27 पर मखवापुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। लखीमपुर खीरी से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक विकास वर्मा (27) समेत कई यात्री घायल हो गए।
बताया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 28 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। बुधवार सुबह करीब छह बजे मखवापुर के पास पहुंचने पर पीछे से आ रही डीसीएम ने ट्रैक्टर-ट्लीॉ में टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे के बाद ट्राली पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

सूचना पर पीआरवी-112 की टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रुदौली पहुंचाया। भेलसर चौकी प्रभारी युवराज सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया।

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हादसे के बाद एनएच-27 पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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