67 किमी लंबा रिंग रोड के निर्माण में आई तेजी, अयोध्या-अंबेडकरनगर-हाईवे पर दिखने लगा पहला अंडरपास

जागरण संवाददाता, अयोध्या। 67 किमी. लंबा रिंग रोड अब जमीन पर दिखने लगा है। इसका पहला अंडरपास अयोध्या-अंबेडकरनगर हाईवे पर यश पेपर मिल से सिरसिंडा गांव के लिंक रोड के बीच दिखने लगा है। यहां से अगला ओवरब्रिज सरयू नदी पर 42 सौ मीटर लंबाई में बनाने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हैं।

पुल का निर्माण रामपुर हलवारा में स्थापति एनटीपीसी के सोलर प्लांट के बीच से शुरू है, जो सरयू नदी के ऊपर से बस्ती जिले को जाेड़ेगा। अयोध्या के नयाघाट से दशरथ समाधि तक निर्माणाधीन फोरलेन के ऊपर यह ओवरब्रिज अंडरपास का काम करेगा।

करीब 2500 करोड़ रुपये की परियोजना वाले रिंग रोड का निर्माण एनएचएआ करा रहा है। सरयू नदी पर बनने वाले दो पुल में से एक सोहावल की ग्राम पंचायत मंगलसी के मजरे रमपुरवा के सामने निर्माण होगा, जो गोंडा जिले की तरबगंज तहसील से जुड़ेगा।

यहां से गोंडा को जोड़ने वाले ढेमवा पुल की दूरी बमुश्किल एक किमी. होगी। रिंग रोड व पुल दोनों फोरलेन होंगे। रमपुरवा के सामने सरयू नदी पर पुल निर्माण व ऐमवा का पुल पहले से होने से आवागमन बहुत आसान हो जाएगा।