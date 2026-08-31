अयोध्या में 2 सितंबर को होगी अहम बैठक, सीईओ, प्रवक्ता की नियुक्ति के साथ ट्रस्ट नियमावली में होगा संशोधन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो सितंबर को प्रस्तावित बैठक का एंजेंडा जारी हो गया। इस बार सीईओ की नियुक्ति से लेकर प्रवक्ता की तैनाती पर विचार किया जाएगा। प्रवक्ता तैनाती लगभग तय है। साथ ही ट्रस्ट की नियमावली में भी संशोधन की संभावना है। इस पर भी चर्चा की जाएगी।

इस बार ट्रस्टी दस बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे, जो एजेंडा प्रपत्र के जरिए बैठक पटल पर रखा खा जाएगा। इस बार राम मंदिर के लिए स्थानीय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन ट्रस्ट महासचिव की अध्यक्षता की जाएगी। बैठक में बिंदु पिछली बैठक का अनुमोदन, गत 22 अगस्त की बैठक का वाचन एवं कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी। गत ट्रस्ट बैठकों के निर्णयों के अनुपालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। दो सितंबर की विशेष बैठक की कार्यवाही पुष्टि की जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 लेखा परीक्षित आय व्यय पत्रक एवं तुलन पत्रक का अनुमोदन होगा।

इसके अतिरिक्त राम मंदिर के सीईओ के चयन को लेकर नियुक्ति समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा। साथ ही एसआइटी व सुप्रीम कोर्ट में लंबित पीआइएल की अद्यतन स्थिति चर्चा होगी। एक अन्य बिंदु में ट्रस्ट अभिलेख व नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव भी है। ट्रस्ट की धार्मिक, वित्त, प्रबंधन व निर्माण समिति के निर्णयों की प्रस्तुति व अनुमोदन किया जाएगा।