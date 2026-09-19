Jagran Vimarsh LIVE: 'विकसित यूपी, विकसित अयोध्या' पर मंथन आज, कई दिग्गज होंगे शामिल

प्रदेश स्तरीय जागरण विमर्श कार्यक्रम अयोध्या में आज हो रहा है। यह कार्यक्रम शहर के होटल क्रिनास्को में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अलग-अलग 5 सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कई कार्यक्रम होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान, डीएम अयोध्या शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर समेत कई अतिथि उपस्थित रहेंगे।