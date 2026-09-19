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Jagran Vimarsh LIVE: 'विकसित यूपी, विकसित अयोध्या' पर मंथन आज, कई दिग्गज होंगे शामिल

प्रदेश स्तरीय जागरण विमर्श कार्यक्रम आज अयोध्या के होटल क्रिनास्को में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गज शामिल होंगे।

By Digital Desk Sat, 19 Sep 2026 09:44 AM (IST)
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प्रदेश स्तरीय जागरण विमर्श कार्यक्रम अयोध्या में आज हो रहा है। यह कार्यक्रम शहर के होटल क्रिनास्को में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अलग-अलग 5 सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कई कार्यक्रम होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान, डीएम अयोध्या शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर समेत कई अतिथि उपस्थित रहेंगे।

19 Sept 20269:44:25 AM

उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर होगा मंथन, निकलेगा भविष्य का रास्ता

दैनिक जागरण सार्थक चर्चा के लिए ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां पर अयोध्या की आस्था, विकास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रशासन और सुरक्षा व भविष्य की तस्वीर तलाशने का प्रयास होगा।