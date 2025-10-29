Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में फरवरी तक पूरा होगा बलिदानी स्‍मारक, निर्माण समिति की बैठक में मिली प्रगति

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    Ayodhya Ram Mandir Andolan Martyrs Memorial: राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुत‍ि देने वाले कारसेवकों की याद में यहां के बल‍िदानी स्‍मारक का काम फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा।शहीद स्मारक के तौर पर लगाया जाने वाला धातु का स्तंभ भी फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    राम मंदि‍र भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और अयोध्या राम मंदिर 

    जागरण संवाददाता, अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर भवन निर्माण समिति की अहम बैठक बुधवार को भी हुई। राम मंदि‍र भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तीसरे दिन की बैठक के बाद बुधवार को जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर में अब सिर्फ दो प्रमुख काम बचे हैं। जिनमें शहीद स्मारक का निर्माण भी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुत‍ि देने वाले कारसेवकों की याद में यहां के बल‍िदानी स्‍मारक का काम फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा।शहीद स्मारक के तौर पर लगाया जाने वाला धातु का स्तंभ भी फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। 

    राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि इस बात पर मंथन किया गया कि राम मंदिर का काम कितना हुआ और पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां कैसी हैं। तैयारियों का मुख्य लक्ष्य है कि 2025 में हर परिस्थिति में मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में न्यास की बैठक के बाद तैयारियों के बारे में जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा बताया कि बैठक में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण में हुए काम का 25 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर मंथन क‍िया गया। प्रधानमंत्री यहां पर सप्त मंडप देखने भी जाएंगे। उन्‍होंने बताया क‍ि प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाएगा अयोध्या आगमन पर ध्वजारोहण के साथ परकोटा और सप्त मंदिरों के लिए भी थोड़ा समय दें। यहां पर अस्थाई मंदिर को अब स्‍मारक का रूप दिया जाएगा। वहां हर समय दीपक प्रज्ज्वलित रहेगा। मीडिया को 23 नवंबर को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
    205 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा ध्वज
    राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाने वाला ध्वज 205 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा, जो 44 फीट लंबे ध्वज दंड में लगाया गया जाएगा। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। इसका वजन करीब 11 किलोग्राम है। ध्वज को नायलॉन की मोटी रस्सी से लहराया जाएगा। राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है और उसके ऊपर 44 फीट लंबा ध्वज दंड लगाया गया है। शिखर की कुल ऊंचाई 205 फीट हो गई है। इस ध्वज में एक चक्र भी लगाया गया है, जिससे यह 360 डिग्री पर घूम सकेगा।