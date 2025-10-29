जागरण संवाददाता, अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर भवन निर्माण समिति की अहम बैठक बुधवार को भी हुई। राम मंदि‍र भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तीसरे दिन की बैठक के बाद बुधवार को जानकारी दी।

नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर में अब सिर्फ दो प्रमुख काम बचे हैं। जिनमें शहीद स्मारक का निर्माण भी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुत‍ि देने वाले कारसेवकों की याद में यहां के बल‍िदानी स्‍मारक का काम फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा।शहीद स्मारक के तौर पर लगाया जाने वाला धातु का स्तंभ भी फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा।

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि इस बात पर मंथन किया गया कि राम मंदिर का काम कितना हुआ और पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां कैसी हैं। तैयारियों का मुख्य लक्ष्य है कि 2025 में हर परिस्थिति में मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में न्यास की बैठक के बाद तैयारियों के बारे में जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा बताया कि बैठक में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई।