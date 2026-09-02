Ayodhya Ram Mandir LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति, थोड़ी देर में CEO के नाम का होगा एलान

Ram Mandir LIVE Updates, Ram Mandir LIVE News- रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवार को शाम चार बजे से मणिरामदास जी की छावनी में प्रस्तावित है। बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द ही बैठक का फैसला सामने आ जाएगा।

यहां पढ़ें राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लाइव अपडेट्स-