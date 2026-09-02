Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
LIVE BLOG

Ayodhya Ram Mandir LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति, थोड़ी देर में CEO के नाम का होगा एलान

Ram Mandir CEO LIVE- रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवार को शाम चार बजे से मणिरामदास जी की छावनी में प्रस्तावित है। 

 

By Shivam Yadav Wed, 02 Sep 2026 03:30 PM (IST)
News Article Hero Image

Ram Mandir LIVE Updates, Ram Mandir LIVE News- रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवार को शाम चार बजे से मणिरामदास जी की छावनी में प्रस्तावित है। बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द ही बैठक का फैसला सामने आ जाएगा।

यहां पढ़ें राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लाइव अपडेट्स-

2 Sept 20263:43:12 PM

Ram Mandir LIVE Updates: ट्रस्ट में तीन सदस्यों की नियुक्ति

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में खाली पड़े तीन सदस्यों के पद पर बुधवार को नियुक्ति हो गई। मणिराम दास जी की छावनी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तीन पद भरे गए। अयोध्या के मदन मोहन पाण्डेय, दिल्ली के महेश भागचन्दका और शिकोहाबाद की निर्मला यादव को ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर

2 Sept 20263:39:42 PM

Ram Mandir LIVE Updates: निर्णायक मोड़ पर पहुंची कवायद

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन को लेकर चल रही कवायद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। करीब दो माह चली चयन प्रक्रिया के बाद गठित कमेटी ने तीन योग्य प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है।

 
2 Sept 20263:39:04 PM

Ram Mandir LIVE Updates: लंबा अनुभव रखते हैं तीनों उम्मीदवार

राजेश पांडेय के पास पुलिस, सुरक्षा और बड़े आयोजनों के प्रबंधन का लंबा अनुभव है तो योगेश्वरराम मिश्रा प्रशासनिक और शासन स्तर की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वहीं, डॉ. परेश सक्सेना के पास पुलिस प्रशासन के साथ चिकित्सा क्षेत्र की पृष्ठभूमि भी है। 

2 Sept 20263:34:38 PM

Ram Mandir LIVE Updates: यूपी के रहने वाले तीनों उम्मीदवार

पैनल में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय, पूर्व आईएएस योगेश्वरराम मिश्रा और बिहार कैडर के आईपीएस डॉ. परेश सक्सेना का नाम है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों अफसर ही यूपी के रहने वाले हैं। 