राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार? SIT की पूरी जांच 15 दिनों में हो जाएगी साफ

प्रह्लाद तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच के लिए गठित नई एसआइटी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। टीम मामले से जुड़े दस्तावेजों और अब तक प्राप्त तथ्यों की गहन कर रही है।

जांच की गति को देखते हुए उम्मीद है कि अगले एक पखवारे में मामले की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि कौन-कौन चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही अभी किन-किन पर कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को रामनगरी में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसके बाद से जांच की गति में तेजी आई है। नई एसआइटी पूर्व में सामने आए तथ्यों के साथ-साथ उन लोगों के बयानों और साक्ष्यों की भी पुनरावलोकन करेगी, जिन्होंने चढ़ावे की चोरी के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी।

सूत्रों के अनुसार, एसआइटी महिपाल सिंह समेत तीन लोगों से जल्द ही पूछताछ कर सकती है, जिनमें दो स्थानीय लोग शामिल हैं। इनसे पूर्व में दिए गए बयानों और चढ़ावे से जुड़े घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी।

इंटरनेट मीडिया पर सामने आई सामग्री भी जांच के दायरे में बतायी जा रही है। एसआइटी प्रसारित वीडियो, पोस्ट और आरोप-प्रत्यारोप से संबंधित सामग्री की जांच कर रही है। बताया जाता है कि अधिकारियों ने दो यूजर्स से दूरभाष पर भी बात की है। इंटरनेट मीडिया के तथ्य जांच को नई दिशा दे सकते हैं।

नई एसआइटी के सामने पूर्व में हुई पड़ताल के तथ्यों और नए साक्ष्यों का मिलान करना महत्वपूर्ण होगा। चढ़ावे की उत्पत्ति, उसके रखरखाव की व्यवस्था और चोरी के आरोपों से जुड़े घटनाक्रम में शामिल लोगों की जानकारी पर भी जांच आगे बढ़ सकती है। नई एसआइटी के सक्रिय होने से इस प्रकरण में ठोस निष्कर्ष सामने आने की संभावना बढ़ गई है।