चढ़ावा चोरी के सभी आठ आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई आज, पुलिस पर गलत तरीके से गिरफ्तारी के लगाए आरोप

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा मामले में आरोपितों की ओर से बीती सात अगस्त को दायर की गई अर्जी पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के न्यायालय में सुनवाई होगी।

आरोपितों ने नया दांव चलते हुए न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत कर पुलिस की कार्रवाई को ही संदेहास्पद बता दिया था। आरोपितों ने गलत धाराओं में गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड के दौरान स्वजन से हुई बरामदगी को लेकर आपत्ति तथा केस डायरी तलब करने जैसी याचना की थी।