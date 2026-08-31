राम मंदिर को चार करोड़ का दान, खाते में निकले सिर्फ तीन रुपये, चेन्नई की श्रद्धालु का चेक फंसा
चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को कर्मचारियों की सुविधा के लिए दिए गए 4 करोड़ रुपये के सशर्त चेक में नया मोड़ आ गया है।
HighLights
चेन्नई की श्रद्धालु ने राम मंदिर को 4 करोड़ का चेक दिया।
यह दान कर्मचारियों की सुविधाओं पर खर्च करने की शर्त पर था।
बैंक खाते में सिर्फ तीन रुपये मिले, चेक बाउंस की स्थिति बनी।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों और सेवादारों की सुविधाओं के लिए चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी की ओर से दिए गए चार करोड़ रुपये के सशर्त दान के चेक ने नया पेच खड़ा कर दिया है।
ट्रस्ट को बैंक से संबंधित खाते में महज तीन रुपये का बैलेंस होने की जानकारी सामने आई। अब ट्रस्ट चेक जारी करने वाली महिला श्रद्धालु से संपर्क करने की तैयारी है। चेक बाउंस होने की दशा में बैंक महिला को नोटिस जारी कर सकता है।
यह है पूरा मामला
दरअसल, एस. नागलक्ष्मी 25 अगस्त को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आई थीं। दर्शन के बाद उन्होंने रामलला की सेवा में 10 हजार रुपये का समर्पण किया। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को चार करोड़ रुपये का चेक सौंपा। महिला ने स्पष्ट किया था कि यह धनराशि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों और सेवादारों की सुविधाओं पर ही खर्च की जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट से लिखित आश्वासन भी मांगा था।
ट्रस्ट की ओर से इस आशय का लिखित आश्वासन फिलहाल नहीं दिया गया। इसके बाद महिला श्रद्धालु चेक ट्रस्ट को सौंपकर चेन्नई लौट गईं। इसके बाद ट्रस्ट ने चेक को बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की। बैंक स्तर पर खाते की पड़ताल में पता चला कि संबंधित खाते में महज तीन रुपये का बैलेंस है। ऐसे में चार करोड़ रुपये का चेक फिलहाल भुगतान की स्थिति में नहीं है।
बैंकिंग प्रक्रिया के तहत चेक में अंकित धनराशि के सापेक्ष खाते में बैलेंस न होने पर बैंक की ओर से खाताधारक को इसकी सूचना दी जाती है। इसी क्रम में अब बैंक महिला को नोटिस भेजकर चेक जारी करने और खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के संबंध में जानकारी करेगा। वहीं, चेक बाउंस होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी बैंक कर सकता है। हालांकि ट्रस्ट अभी महिला श्रद्धालु से वार्ता करने का प्रयास कर रहा है।
लिखित आश्वासन से जुड़ा है पूरा मामला
ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक, महिला श्रद्धालु की मंशा दान की रकम को कर्मचारियों और सेवादारों की सुविधाओं के लिए खर्च कराने की है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की ओर से लिखित आश्वासन न मिलने के कारण संबंधित खाते में चार करोड़ रुपये की धनराशि नहीं रखी गई।
इस संबंध में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन व सीए चंदन से संपर्क का प्रयास किया गया, संपर्क नहीं हो सका। ट्रस्ट हस्ताक्षरी जगदीश आफले ने बताया कि वह अभी कुछ बता नहीं सकते हैं।
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