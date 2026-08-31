राम मंदिर को चार करोड़ का दान, खाते में निकले सिर्फ तीन रुपये, चेन्नई की श्रद्धालु का चेक फंसा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों और सेवादारों की सुविधाओं के लिए चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी की ओर से दिए गए चार करोड़ रुपये के सशर्त दान के चेक ने नया पेच खड़ा कर दिया है।

ट्रस्ट को बैंक से संबंधित खाते में महज तीन रुपये का बैलेंस होने की जानकारी सामने आई। अब ट्रस्ट चेक जारी करने वाली महिला श्रद्धालु से संपर्क करने की तैयारी है। चेक बाउंस होने की दशा में बैंक महिला को नोटिस जारी कर सकता है।

यह है पूरा मामला दरअसल, एस. नागलक्ष्मी 25 अगस्त को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आई थीं। दर्शन के बाद उन्होंने रामलला की सेवा में 10 हजार रुपये का समर्पण किया। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को चार करोड़ रुपये का चेक सौंपा। महिला ने स्पष्ट किया था कि यह धनराशि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों और सेवादारों की सुविधाओं पर ही खर्च की जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट से लिखित आश्वासन भी मांगा था।

ट्रस्ट की ओर से इस आशय का लिखित आश्वासन फिलहाल नहीं दिया गया। इसके बाद महिला श्रद्धालु चेक ट्रस्ट को सौंपकर चेन्नई लौट गईं। इसके बाद ट्रस्ट ने चेक को बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की। बैंक स्तर पर खाते की पड़ताल में पता चला कि संबंधित खाते में महज तीन रुपये का बैलेंस है। ऐसे में चार करोड़ रुपये का चेक फिलहाल भुगतान की स्थिति में नहीं है।

बैंकिंग प्रक्रिया के तहत चेक में अंकित धनराशि के सापेक्ष खाते में बैलेंस न होने पर बैंक की ओर से खाताधारक को इसकी सूचना दी जाती है। इसी क्रम में अब बैंक महिला को नोटिस भेजकर चेक जारी करने और खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के संबंध में जानकारी करेगा। वहीं, चेक बाउंस होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी बैंक कर सकता है। हालांकि ट्रस्ट अभी महिला श्रद्धालु से वार्ता करने का प्रयास कर रहा है।