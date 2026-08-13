श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, साक्षात्कार में पूछा- सीईओ बनेंगे, तो राम मंदिर में कैसे करेंगे भीड़ प्रबंधन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अगर आपको राम मंदिर जैसे वैश्विक महत्व के धार्मिक स्थल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बना दिया जाए तो आप भीड़ प्रबंधन कैसे करेंगे, किस प्रकार से मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से रामलला का दर्शन कराएंगे। कैसे परिसर को सुरक्षित रखेंगे। न्यूनतम खर्च में किस प्रकार की सुविधाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएंगे।

राम मंदिर के सीईओ पद के लिए अंतिम साक्षात्कार देने पहुंचे आवेदकों से चयन समिति ने इसी प्रकार के प्रश्न पूछे। इसके साथ ही आवेदकों के अब तक के प्रशासकीय व प्रबंधकीय अनुभवों के बारे में जानकारी भी ली गई। अंतिम दिन बुधवार को शेष आठ आवेदकों ने अंतिम साक्षात्कार दिया। अब चयन समिति इन आवेदकों में से छंटनी करके तीन नामों का पैनल तैयार कर दो सितंबर तक ट्रस्ट को सौंपेगी।

चढ़ावा चोरी उजागर होने के बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति का निर्णय लिया है। गत 13 जुलाई को इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सीईओ पद के लिए 50 से 70 वर्ष की आयु के कुल 5585 आवेदकों ने आवेदन किया था। इसमें से 3877 आवेदकों ने चयन समिति के सामने अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। इनमें से 1580 आवेदनों की विस्तार से जांच आदि के बाद योग्य पाए गए 111 आवेदकों का आनलाइन साक्षात्कार लिया गया था। इनमें से छंटनी के पश्चात 16 आवेदकों को अंतिम साक्षात्कार के लिए अयोध्या में बुलाया गया था।

मंगलवार को आठ आवेदकों ने साक्षात्कार दिया था। बुधवार को शेष आठ आवेदक इंटरव्यू के लिए रामजन्मभूमि परिसर स्थित ग्रीन हाउस पहुंचे। इन आवेदकों में पूर्व आइपीएस अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, राजस्थान की सेवानिवृत्त महिला आईएएस अधिकारी, बिहार के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी परेश सक्सेना, सेना के ब्रिगेडियर सहित अन्य शामिल रहे। चयन समिति के सदस्यों ने आवेदकों के अनुभवों के साथ-साथ आपात स्थिति में प्रबंधन संभालने के बारे में पूछा।

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सूत्रों ने बताया कि समिति के तीनों सदस्य रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी व परमाणु वैज्ञानिक डा. सुरेश हावरे आवेदकों से अलग-अलग प्रकार के सवाल करते रहे। एक-एक आवेदक से लगभग 35-40 मिनट तक विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। चयन समिति की ओर से सौंपे गए तीन नामों के पैनल पर विचारोपरांत अब दो सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में किसी एक नाम पर ट्रस्टियों की सहमति बन जाने की पूरी संभावना है।