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अयोध्या में गश्त पर निकली पुलिस की कार ट्रेलर से टकराई, दारोगा की मौत; कॉन्स्टेबल की हालत गंभीर

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:58 AM (GMT+05:30)

अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों की कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में उपनिरीक्षक आकाश यादव की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हैं।

सड़क हादसे में दारोगा की मौत।

सड़क हादसे में दारोगा की मौत।

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जागरण संवाददाता, अयोध्या। पूरा कलंदर क्षेत्र में मंगलवार देर रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों की कार गिट्टी लदे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में उपनिरीक्षक आकाश यादव की मौत हो गई, जबकि कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

हादसा रायबरेली मार्ग पर नऊवा कुआं के पास हुआ। पुलिसकर्मियों की कार की ट्रेलर से टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद दोनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल पहुंचते ही 28 वर्षीय उपनिरीक्षक आकाश यादव ने दम तोड़ दिया। आकाश यादव जौनपुर जनपद के रहने वाले थे। वहीं 27 वर्षीय कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार का मेडिकल कॉलेज दर्शननगर में उपचार चल रहा है।

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उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रेलर को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर घटनास्थल पहुंचे, फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायल आरक्षी का हाल चाल जाना।

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