अयोध्या में भोर से पंचकोसी परिक्रमा शुरू, लाखों श्रद्धालु पहुंचे; चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में शनिवार तड़के पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गया। शनिवार से शुरू हुआ ये परिक्रमा रविवार भोर तक चलेगा। कई लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं।

पंचकोसी परिक्रमा जालपा चौराहे पर बने फ्लाइओवर से होकर गुजरेगा। इसे लेकर फ्लाइओवर पर पुलिस की दो मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। ताकि श्रद्धालु फ्लाइओवर पर अनावश्यक ठहरने न पाएं। जिला पुलिस के सहयोग में बड़ी संख्या में जोन से भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं।

