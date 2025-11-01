Language
    अयोध्या में भोर से पंचकोसी परिक्रमा शुरू, लाखों श्रद्धालु पहुंचे; चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    शनिवार सुबह अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का आरंभ हुआ, जो रविवार सुबह तक जारी रहेगी। इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें फ्लाईओवर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में शनिवार तड़के पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गया। शनिवार से शुरू हुआ ये परिक्रमा रविवार भोर तक चलेगा। कई लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। 

    पंचकोसी परिक्रमा जालपा चौराहे पर बने फ्लाइओवर से होकर गुजरेगा। इसे लेकर फ्लाइओवर पर पुलिस की दो मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। ताकि श्रद्धालु फ्लाइओवर पर अनावश्यक ठहरने न पाएं। जिला पुलिस के सहयोग में बड़ी संख्या में जोन से भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। 

    पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को पांच जोन एवं दस सेक्टर में बांट कर निगरानी के उपाय किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहज, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

     