अयोध्या के सैन्य क्षेत्र में प्रतिबंधित दवा और सिरिंज की सप्लाई करने वाला पुलिस की गिरफ्त से फरार
Military Intelligence in Ayodhya: मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने प्रतिबंधित दवा और सिरिंज की सप्लाई करने वाले एक युवक को सोमवार को पकड़ा, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में बेहद सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य क्षेत्र में प्रतिबंधित दवा और सिरिंज की सप्लाई की जा रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने प्रतिबंधित दवा और सिरिंज की सप्लाई करने वाले एक युवक को सोमवार को पकड़ा, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।
पुलिस ने जब युवक को पकड़ा था तो उसके पास से आपत्तिजनक और प्रतिबंधित दवा के साथ इंजेक्शन व सिरिंज भी बरामद की थी। उसकी बाइक की डिग्गी में दवाएं और इंजेक्शन मिले। युवक थाना कैंट के सेंट मैरीज स्कूल के पास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस युवक को पकड़ने के बाद थाना लेकर जा रही थी। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
युवक को मिलिट्री इंटेलीजेंस के इनपुट के आधार पर पकड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार वह सेना के जवानों को प्रतिबंधित दवा, नशे के इंजेक्शन और सिरिंज सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसको थाना कैंट के सेंट मेरिज स्कूल के पास पकड़ा था और कुछ दूर तक जाने के बाद वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। प्रकरण काफी बड़ा होने के कारण पुलिस के आला अधिकारी भी उसकी खोज में लग गए हैं।
