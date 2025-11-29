अयोध्या में महालक्ष्मी महायज्ञ के लिए भूमि पूजन, 2026 के मई में शुरु होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, अयोध्या: श्रीझालरिया मठ, बड़ा स्थान डीडवाना का पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) महोत्सव वर्ष 2026 में अयोध्या धाम में भगवान रामलला की सन्निधि में आयोजित होगा। रामनगरी में सात दिवसीय पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) महोत्सव का आयोजन होगा।

28 मई 2026 से तीन जून 2026 तक के इस आयोजन में महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद्भागवद् ज्ञानयज्ञ सप्ताह, सहस्रकलशाभिषेक, रामार्चा महायज्ञ, कल्याणोत्सव सहित अन्य अनुष्ठान होंगे। महोत्सव के निमित्त महालक्ष्मी महायज्ञ के लिए भूमि पूजन गुरुवार को जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीझालरिया पीठाधीश्वर घनश्यामाचार्य महाराज के हाथों रामघाट चौराहा, काशीराम कालोनी के सामने पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित बड़ा भक्तमाल की बगिया में संपन्न हुआ।

हल चलाकर भूमि का शोधन

आगामी पुरुषोत्तम मास महोत्सव में सहभागी बनने जा रहे सभी यजमानों ने सपत्नीक पूजन किया। इसके उपरांत वैदिक मंत्रोच्चार एवं विष्णुसहस्रनाम के जाप के बीच विधिवत हल चला कर भूमि का शोधन किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान एलन (मानधना) परिवार कोटा से गोविंद मानधना व नवीन मानधना, करीमनगर से भगवानदास करवा, वेणुगोपाल करवा, यूएसए से जुगलकिशोर लड्ढा, गुड़गांव से संतराम शर्मा एवं जयपुर से अनुराग जाजू थे। समारोह में अयोध्या के बड़ा भक्तमाल और कोटा स्थित रामधाम आश्रम के पीठाधीश आचार्य अवधेश कुमार का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ।

परमात्मा की कृपा से सब संभव

स्वामीजी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि परमात्मा जब जीव पर कृपा करते हैं तभी उसे ऐसे दिव्य आयोजनों में सहभागी होने का सौभाग्य मिलता है। पूर्वजों एवं आचार्यों की कृपा से ही आपको यह पावन आनंद मिल पा रहा है। समारोह में देश-विदेश से आए सैंकड़ों भक्तगण शामिल हुए। समारोह में जावद से मुछाल परिवार सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों के साथ अमेरिका एवं नेपाल से भी भक्तगण अयोध्या पहुंचे। भूमिपूजन के उपरांत सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया।